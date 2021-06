Musik kostenlos: Alben und Lieder jetzt hier herunterladen

Foto: Nokia. All rights reserved.

So sieht das neue Nokia-Smartphone Nokia 6 aus.

Wo kann man sich kostenlos Musik downloaden?

Es gibt im Netz zahlreiche Portale auf der du dir kostenlos Musik herunterladen kannst. Diese Portale bieten, um legal zu sein, meist die bereitgestellte Musik anderer Musiker an. Eine Webseite auf der du ganze Musik-Alben zahlreicher Bands herunterladen kannst, ist Bandcamp. Mit dem Kauf unterstütz du dort deine Band, viele Bands bieten kostenlose Tracks und Alben aber direkt an. Eine weitere Möglichkeit, vor allem für kleine KünstlerInnen kostenlos Musik zum Download bereit zu stellen, ist Soundcloud. Dort kannst du Tracks anhören und dich in die Tiefen der Indie-Szene stürzen.

Wie lade ich mir ein Lied herunter?

Meist musst du dich auf der Seite direkt anmelden. Nach der Anmeldung erscheint meist ein „Download“-Button der dir dann die Datei auf deinen Computer oder Handy als Datei, oft mit der Endung „.mp3“ oder auch „.wav“ speichert. Also:

bei der betreffenden Seite anmelden

danach mit deinen Daten einloggen

deinen Track heraussuchen

„Download mp3“, „Download“ oder „Herunterladen“ klicken

Datei speichern

Wo kann ich Musik kaufen und downloaden?

Musik im Netz ist heutzutage leicht zu kaufen. Du hast die Wahl:

kaufe einzelne Alben und Tracks bei großen Plattformen wie Bandcamp, Amazon Music oder YouTube Music oder

leiste dir ein Abo für einen Musik-Streaming-Dienst wie Spotify, Deezer, Amazon Music oder YouTube-Music und höre deine Musik über das Internet

Wie lade ich Musik auf mein Handy kostenlos?

Suche dir deine Musik aus. Hier geben wir dir ein paar Ideen für kostenlose Musik als Download. So geht es dann weiter:

Speichere deine Musikdatei dann auf dein Handy. Achtung! Die Datei muss unbedingt die Endung „.mp3“ oder „.wav“ haben, sonst kann dein Handy sie nicht abspielen

öffne die Klingelton-Einstellungen deines Handys

wähle die Datei aus, die du eben gespeichert hast. Sie liegt meist im Ordner „Downloads“

höre dir deinen neuen Klingelton testweise an

Welche Musik Apps sind kostenlos zum Herunterladen für Musik?

Hier sind 3 Apps, mit der du Musik anhören, laden und unterwegs hören kannst: