Depeche Mode: Fan zu Dave – „Spuck mich an“

Speichel ist heilig. Besonders der von Dave. Oder?

Fan-Liebe trägt manchmal seltsame Blüten. Stars sind Idole, von denen man gerne ein Autogramm holt, mit denen man gerne ein Selfie macht, die man vielleicht sogar berühren möchte. Es geht aber auch radikaler. Ein Zuschauer oder Zuschauerin des Depeche-Mode-Konzerts hielt beim Konzert der Band am Dienstag (20. Februar 2024) ein Schild mit einem ganz besonderen Wunsch hoch. Darauf stand: „Spit On Me“, „Spuck mich an“.

Die Facebbook-Fan-Seite „Ultra Depeche Mode“ hat den denkwürdigen Moment in der Berliner Mercedes-Benz-Arena festgehalten. Dazu als Unterzeile das Wortspiel „Every Sign Counts“, eine Abwandlung des 1983er-Songtitels „Everything Counts“ – Jedes Zeichen zählt.

Wie auf dem Bild zu sehen, könnte Dave Gahan das Schild mit der hoffnungsfrohen Botschaft gesehen haben, es blinkte direkt in sein Gesicht. Dass der Sänger dem Fanwunsch nach Körperflüssigkeit nachgekommen ist und in die Menge rotzte, gilt derweil als ausgeschlossen.

Die Reaktionen der Facebook-User sind bislang eher amüsiert. „Ich würde mir Sorgen machen, wenn jemand hinter mir ein Schild ‚Spit on me‘ hochhält“, schreibt einer. „Okay, ich denke, das könnte die Sache sein, die man ‚Strangelove“ nennt“, schreibt, in Anspielung auf den Hit „Strangelove“, ein anderer User. Ein weiterer Kommentar: „Sammelt sie es dann, um es auf eBay zu verkaufen, oder was ist hier eigentlich los?“ Eine andere hat eine andere Vermutung: „Ich glaube, das ist sexuell gemeint.“

Mit ihrem dritten Berlin-Gig beendeten Depeche Mode in der deutschen Hauptstadt ihre dortige Residenz im Rahmen der „Memento Mori“-Konzertreise. Im April beendet die Band ihre Tournee in Köln.

Am Dienstag feierte Live-Keyboarder Peter Gordeno außerdem seinen runden Geburtstag – 60. Jahre alt ist er geworden. Dazu gab es ein arenaweites „Happy Birthday“ für ihn. Geburtstagspartys on the road sind für den Briten nichts Besonderes. Depeche Mode sind oft zu Anfang des Jahres auf (Hallen-)-Tournee. Ständchen für Gordeno gab es etwa auch schon in Riga (2018) und London (2010).