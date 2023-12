Depeche Mode: Martin Gore übernahm erstmals Gesang bei „Heaven“

Zum ersten Mal übernahm Martin Gore die Vocals bei dem 2013 auf DELTA MACHINE erschienenen Song.

Depeche-Mode-Fans kamen beim Konzert der Band am Freitag (15. Dezember 2023) in Los Angeles in den Genuss einer besonderen Premiere: Zum ersten Mal sang Martin Gore das Stück „Heaven“.

Dass das von Gore geschriebene Stück, das im Original auf DELTA MACHINE im Jahr 2013 erschienen war, überhaupt gespielt wurde, darf bereits als Überraschung gewertet werden. Zum letzten Mal stand es 2014 auf der Setlist – damals gesungen von Dave Gahan (der das Stück auch auf dem Studioalbum singt). Am Freitag wurde es in einer Akustik-Version gespielt, bei der Gore für die Vocals verantwortlich zeichnete.

Das Video der Performance gibt es hier zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Streiterei im Publikum

Auch sonst war das Konzert in der Crypto.com-Arena in Los Angeles durchaus ereignisreich. Die Band musste ausgerechnet den Song „Never Let Me Down“, der als ihre Verbrüderungshymne gilt, unterbrechen. Der Grund dafür: Sänger Dave Gahan musste offenbar eine Streiterei im Publikum schlichten. Das Set der Band umfasste 23 Stücke – angefangen vom Opener „My Cosmos is Mine“, dem Set-Closer „Enjoy The Silence“ sowie einer Vier-Song-Zugabe bestehend aus „Waiting For The Night“, „Just Can’t Get Enough“, „Never Let Me Down Again“ und „Personal Jesus“.