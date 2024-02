Depeche Mode: Wer ist Jennifer Sklias-Gahan, die Frau an Daves Seite?

Jennifer Sklias-Gahan ist seit 1999 die Frau an Dave Gahans Seite.

Hinter Dave Gahan von Depeche Mode liegen turbulente Jahre – seine Sucht und eine Tumorerkrankung an der Blase scheint er überstanden zu haben und auch in der Liebe kehrte nach zwei gescheiterten Ehen Ruhe ein. Der Sänger feierte am 14. Februar seinen 25. Hochzeitstag mit Jennifer Sklias-Gahan.

Wer ist Jennifer Sklias-Gahan?

Jennifer Sklias-Gahan wurde am 21. November 1969 im New Yorker Stadtteil Manhattan geboren. Sie hat griechische und US-amerikanische Wurzeln, weshalb Dave Gahan vor der Hochzeit zum griechisch-orthodoxen Glauben konvertierte. Der Musiker hatte zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits Sohn Jack mit seiner ersten Ehefrau Joanne Fox und auch Jennifer Sklias-Gahan war bereits Mutter, als das Paar heiratete. Sie brachte ihren Sohn Jimmy mit in die Ehe, der später von Dave Gahan adoptiert wurde. Nur wenige Monate nach der Hochzeit bekamen die beiden auch eine gemeinsame Tochter namens Stella Rose Gahan.

Jennifer Sklias-Gahan: Das ist ihr Beruf

Heute arbeitet Sklias-Gahan unter anderem als Schauspielerin und Drehbuchautorin. Zuletzt war sie bei „FBI: Most Wanted“ zu sehen. Sie ist zudem Mitbegründerin und Vorsitzende der Produktionsfirma 18 Bleecker Films.

Jennifer ist bekannt für ihre Arbeit in „The Urban Ghost Story: Matilda“, einem Kurzfilm, den sie geschrieben hat und in dem sie zusammen mit dem Schauspieler Sean Avery die Hauptrolle spielt. Produziert wurde er von der Oscar-prämierten Produzentin Christine Vachon. Der Film wurde auf den Festivals mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als bester Kurzfilm. Im vergangenen Jahr führte Jennifer Sklias-Gahan bei ihrem ersten Film mit dem Titel „Clock Shop“ Regie, der sich derzeit in der Postproduktion befindet. Zudem veröffentlichte sie 2022 mit „The House in the Middle of the Street“ ihren ersten Roman. Dieser sei ihrer Webseite zufolge der erste aus einer Reihe von düsteren Geschichten.

Depeche Mode und Jennifer Sklias-Gahan

Im Musikvideo zum Song „Suffer Well“ von Depeche Mode, bei dem Anton Corbijn Regie führte, übernahm Jennifer Sklias-Gahan eine kleine Cameo-Rolle. Sie war darin als Engel und als sie selbst zu sehen.