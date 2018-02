„Der Dunkle Turm“ wird zur Amazon-Serie

Für Kenner der Buchvorlage glich die Verfilmung von „Der Dunkle Turm“ 2017 Majestätsbeleidigung, für alle anderen Kinogänger war der Fantasyfilm mit Idris Elba schlichtweg sehr schlecht und sehr langweilig. Dabei hatte Sony doch vollmundig angekündigt, Stephen Kings Mammutwerk mit sieben Büchern endlich sinnvoll in einen Film gegossen zu haben. Am Ende standen aber ein finanzieller Flop für das Studio und ein weiter Karriereknick für Matthew McConaughey, der neben Elba die zweite Hauptrolle spielte.

Der Film sollte eigentlich den Auftakt zu einem neuen Fantasy-Franchise werden, mit dem das angeschlagene Studio Sony sich sanieren wollte – doch die Pläne für Fortsetzungen sind nun vom Tisch. Auftritt Amazon Prime: Der Streaming-Dienst ist derzeit auf der Suche nach Serienmaterial für die kommenden Jahre und hat nach den Rechten für „Der Herr der Ringe“ nun auch die Lizenzen für eine Serienadaption von „Der Dunkle Turm“ gekauft.

Nikolaj Arcel, Regisseur des gefloppten Kinofilms von 2017, sagte bereits nach dem Kinostart, dass er an Drehbüchern für eine Serie zum Stoff arbeitet. Doch es ist nicht wahrscheinlich, dass Amazon ihm das Projekt in Zukunft anvertrauen wird – dafür war sein Film zur Buchreihe wirklich zu weit entfernt von der Essenz der King-Geschichte. Es bleibt aber abzuwarten, wie genau die Geschichte bei Amazon umgesetzt wird. Eine Rückkehr von Elba und McConaughey gilt als ausgeschlossen, immerhin soll die Serie nicht an den Film anknüpfen, sondern ein Reboot darstellen.