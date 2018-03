Der Trailer zu „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ ist da

Des Weiteren unterstützte der Schauspieler die Band bei „Sex Type Thing“ an der Gitarre.



Im Juni kommt er mit Aerosmiths Leadgitarristen Joe Perry und Alice Cooper als Rock-Gruselkabinett Hollywood Vampires auf Deutschland-Tournee, doch vorher spielt sich Schauspieler Johnny Depp erst einmal an der Seite der Stone Temple Pilots warm. Am vergangenen Freitagabend stieg Depp im kalifornischen Santa Clarita zur Band um den neuen Sänger Jeff Gutt auf die Bühne und unterstützte sie bei zwei Songs. Neben dem STP-Song „Sex Type Thing“ coverten Depp und Co. auch den MC5-Klassiker „Kick Out The Jams“ und wurden dabei zudem von MC5-Gründungsmitglied Wayne Kramer an der Gitarre beehrt. Videos der Gasteinlage Johnny Depps als Stone-Temple-Pilots-Gitarrist findet Ihr hier:…