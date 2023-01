Deutsches Supermodel Tatjana Patitz gestorben

Tatjana Patitz ist tot. Das deutsche Supermodel ist am Mittwoch, dem 11. Januar 2023 im Alter von 56 Jahren in ihrer Wahlheimat Kalifornien gestorben — das teilte ihre Agentur der Deutschen Presse-Agentur mit. Offizielle Angabe zur Todesursache gibt es bislang keine — „Bild“ spricht davon, dass Patitz „an einer Krankheit“ verstorben sei.

Tatjana Patitz wurde am 25. März 1966 in Hamburg geboren, wuchs aber in Schweden auf. Im Alter von 17 Jahren wurde sie vom renommierten Modefotografen Peter Lindbergh entdeckt. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie mit einer Werbekampagne für die US-amerikanische Jeansmarke Levi’s.

my all time favourite vogue cover is this one from january 1990 – i have an original copy and it’s one of my favourite things! rest in peace tatjana patitz 🕊 pic.twitter.com/3VT8MTxk84

