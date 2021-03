Die K-Pop-Stars BTS führen die „IFPI Global Album All Format Chart“ an

Mit dem Album MAP OF THE SOUL: 7 haben sich die K-Pop-Stars BTS den Titel des meistverkauften Albums im Jahr 2020 gesichert.

Des weiteren führten sie kürzlich die „Global Album All Format Chart“ der „International Federation of the Phonographic Industry“ (IFPI) an. Diese am Mittwoch (10. März 2021) neu eingeführte Kategorie zeichnet die meistverkauften Alben des Jahres aus. Dabei werden alle Konsumwege eingeschlossen – von physischen über digitalen Verkäufen bis hin zu Streamingplattformen, wie beispielsweise Spotify.

In einem Interview mit „Variety“ erzählte Geschäftsführerin Frances Moore zudem: „Wir haben die Global Album All Format Chart eingeführt, um die sich entwickelnde Landschaft des Albumformats widerzuspiegeln und um anzuerkennen, wie Künstler ihre Albumprojekte auf vielfältige Weise mit ihren Fans über mehrere Formate hinweg teilen.“

Nachfolgend fügte sie hinzu, dass es eine Ehre sei, ebendiesen Titel an die international erfolgreichen K-Pop-Stars zu überreichen: „‚Map Of The Soul: 7‘ brach international und in Korea Chart-Rekorde und ist ein weiteres unglaubliches Werk einer Band, die Musikliebhaber auf der ganzen Welt begeistert.“

Die K-Pop-Band BTS setzt sich gegen bekannte Musiker*innen durch

Außerdem tauchen BTS ein weiteres Mal in der Global Album All Format Chart auf. So sicherten sie sich mit ihrer 2020 erschienenen Deluxe Edition des Albums BE den vierten Platz. Damit schlugen die K-Pop-Ikonen Sänger*innen wie The Weeknd, Billie Eilish und Justin Bieber.

MAP OF THE SOUL: 7 ist das vierte Studioalbum der K-Pop-Boyband. Dieses stürmte nach dem Release im Februar 2020 die weltweiten Charts – unter anderem belegte es in den fünf größten Musikmärkten, den USA, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich Platz eins der Album-Charts.

