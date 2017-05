Die neue Prince-Biografie: ein Standardwerk – doch die Mysterien bleiben

Bei Matt Thorne, dem Autor dieser Biografie, kommt viel Gutes zusammen: Er recherchiert und interviewt als erfahrener Journalist ausführlich und sorgfältig. Er weiß als angesehener Schriftsteller und Literatur-Dozent spannend und wortgewandt zu erzählen. Und nicht zuletzt ist der Brite offenkundig ein echter Fan von Prince. Da freut sich die Kundschaft. Denn selbstverständlich ist eine solche 544 Seiten fette „biografische Enzypklopädie“, wie der Verlag dieses Ergebnis von Thornes Fleißarbeit selbst bezeichnet, für die Fans gemacht.

Wenn er für Prince’ mäßiges Debütalbum FOR YOU schon auf Seite 47 zum ersten Mal auf das Superlativ „Meisterwerk“ (um sich dann aber doch noch relativierend zu besinnen) zurückgreift und in der Folge sehr, wirklich sehr vielen Details zu einzelnen Songs (natürlich auch den vielen, vielen unveröffentlichten!) und ihren kaum enden wollenden Verwandlungen, zu Liveprogrammen, Drehbuch-Wendungen, Seiten- und unvollendeten Projekten fast Stalker-haft hinterher steigt (oft bis hinunter in den sagenumwobenen „Vault“), welchen Bewunderer und Nerd könnte das stören?

An den interessanten, klugen Analysen von Prince’ oft mysteriösem Werk, in denen Thorne immer wieder auch versucht, Verknüpfungen zu seinem, nun, „echten“ Leben herzustellen, kann man sich gut reiben (über manch nickeliges Urteil über einzelne Songs und Werke aber auch ärgern). Der Biograf wird auf dieser Suche aber niemals indiskret.

Vor allem die Interviews mit ehemaligen Weggefährten – am interessantesten sind wohl die Ausführungen von Wendy und Lisa –, geben interessante Einblicke in das so eigenwillige wie eigensinnige Wesen dieses Visionärs. Am Ende kann man sich trotzdem keinen abschließenden Reim auf diese scheue, schillernde Erscheinung machen. Wie auch? Das konnten ja nicht mal Wendy und Lisa.

Prince: Die Biographie von Matt Thorne, Verlag: Edel Germany, VÖ: 28.04.2017 , Wertung: ★★★★★