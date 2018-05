Die reichsten britischen Musikerinnen und Musiker 2018

Foto: Getty Images. All rights reserved.

Paul McCartney am 17. Juli 2016 in Boston.

Die „Sunday Times“ hat ihre neue Rangliste der reichsten britischen Sängerinnen und Sänger der Welt veröffentlicht. In diesem Jahr stehen Sir Paul McCartney und seine Frau Nancy Shevell an der Spitze der Liste mit einem Vermögen von 820 Millionen Pfund, was rund 930 Millionen Euro entspricht. Damit wurden sie im vergangenen Jahr um 40 Millionen Pfund reicher.

Die reichsten britischsten Musikerinnen und Musiker 2018:

1. Sir Paul McCartney and Nancy Shevell – £ 820 Mio. (€ 930 Mio.)

Der legendäre Ex–Beatle belegt erneut den ersten Platz, zusammen mit seiner Frau.

https://www.youtube.com/watch?v=tRnFHfI7WAQ Video can’t be loaded: Paul McCartney – Hey Jude Live at Hyde Park (https://www.youtube.com/watch?v=tRnFHfI7WAQ)

2. Lord Andrew Lloyd-Webber – £740 Mio. (€ 840 Mio.)

Seine berühmtesten Musicals zwischen Londoner West End und Broadway: „Jesus Christ Superstar“, „Evita“, „Cats“ und „Das Phantom der Oper“.

https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY Video can’t be loaded: Cats Musical – Memory (https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY)

3. U2 – £ 569 Mio. (€ 645 Mio.)

Die irische Band steht auf dem dritten Platz. 2017 erschien ihr 14 . Album SONGS OF EXPERIENCE.

https://www.youtube.com/watch?v=XmSdTa9kaiQ Video can’t be loaded: U2 – With Or Without You (https://www.youtube.com/watch?v=XmSdTa9kaiQ)

4. Sir Elton John – £ 300 Mio. (€ 342 Mio.)

https://www.youtube.com/watch?v=DtVBCG6ThDk Video can’t be loaded: Elton John – Rocket Man (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=DtVBCG6ThDk)

5. Sir Mick Jagger – £ 260 Mio. (€ 296 Mio.)

https://www.youtube.com/watch?v=7IfaEKC0Cqk Video can’t be loaded: Mick Jagger ☮ Just Another Night (Highest Quality) (https://www.youtube.com/watch?v=7IfaEKC0Cqk)

6. Keith Richards – £ 245 Mio. (€ 280 Mio.)

https://www.youtube.com/watch?v=_btCZWi1jkg Video can’t be loaded: Keith Richards – Trouble (Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=_btCZWi1jkg)

6. Olivia und Dhani Harrison – £ 230 Mio (€ 263 Mio.)

Ehefrau und Sohn des berühmten Ex-Beatle George Harrison.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZwjdGSqO0k Video can’t be loaded: George Harrison – Got My Mind Set On You (Version I) (https://www.youtube.com/watch?v=6ZwjdGSqO0k)

8. Sir Ringo Starr – £ 220 Mio. (€ 251 Mio.)

https://www.youtube.com/watch?v=bvEexTomE1I Video can’t be loaded: Ringo Starr – It Don’t Come Easy (Official Video) [HD] (https://www.youtube.com/watch?v=bvEexTomE1I)

9. Michael Flatley – £ 202 Mio. (€ 230 Mio.)

Der Tänzer Michael Ryan Flatley ist eigentlich US-Amerikaner, hat aber irische Wurzeln – und steht damit auf dem 9. Platz dieser Liste.

https://www.youtube.com/watch?v=jjxTTjJtXDA Video can’t be loaded: Michael Flatley – Lord of the dance finale (https://www.youtube.com/watch?v=jjxTTjJtXDA)

10. Sting – £ 190 Mio. (€217 Mio.)

https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY Video can’t be loaded: Sting – Fragile (https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY)

Bis die Liste jünger wird, dauert es übrigens ein bisschen: Die reichste britische Musikerin unter 30 ist Adele mit einem Vermögen von 140 Millionen Pfund, gefolgt von Ed Sheeran mit „nur“ 80 Millionen Pfund.

Die Top 5 der reichsten britischen Musikerinnen und Musiker unter 30: