Paul McCartney ist Fan von Beyoncés „Blackbird“-Cover

„Ihr werdet es lieben!“

Am Donnerstag (04. April) hat Paul McCartney seine Begeisterung gegenüber Beyoncés Version seines Songs „Blackbird“ auf Instagram geteilt. Die Sängerin covert den Track auf ihrem neuem Album COWBOY CARTER und habe sich laut McCartney seinen Segen für ihr Cover geben lassen.

„Beyoncé hat eine fantastische Version gemacht“

„Ich bin so glücklich mit @beyonces Version meines Songs ‚Blackbird’“, schreibt der Beatle unter ein gemeinsames Foto von ihm und Beyoncé. „Ich denke, sie kreierte eine großartige Fassung davon und es verstärkt die Botschaft der Bürgerrechte, die mich inspiriert hat, den Song überhaupt zu schreiben. Ich denke, Beyoncé hat eine fantastische Version gemacht und würde jedem, der es noch nicht gehört hat, raten, es sich anzuschauen. Ihr werdet es lieben!“

Paul McCartneys Instagram-Beitrag:

Er fährt fort und erzählt von dem Anruf, den er vor Veröffentlichung des Tracks von der „Crazy In Love“-Interpretin erhalten hat: „Ich habe mit ihr über FaceTime gesprochen und sie hat sich bei mir bedankt, dass ich den Song geschrieben habe und sie ihn machen durfte. Ich sagte ihr, dass es mir ein Vergnügen war und dass ich dachte, sie hätte eine tolle Version des Songs geschaffen. Als ich in den frühen 60er Jahren die Aufnahmen im Fernsehen sah, in denen schwarze Mädchen von der Schule abgewiesen wurden, fand ich das schockierend und ich kann nicht glauben, dass es auch heute noch Orte gibt, an denen so etwas passiert. Alles, was mein Song und Beyoncés fabelhafte Version dazu beitragen können, rassistische Spannungen abzubauen, ist eine großartige Sache und macht mich sehr stolz.“

Beyoncés Cover des Songs verwendet McCartneys Original-Akustikgitarrenstück aus dem selbstbetitelten Album der Beatles und wird von Brittney Spencer, Reyna Roberts, Tanner Adell und Tiera Kennedy unterstützt.

Bürgerrechtsbewegung diente als Inspiration für „Blackbird“

Die Inspiration hinter dem Song erklärte McCartney in einem Interview mit GQ 2018 so: „Ich saß mit meiner Akustikgitarre herum und hatte von den Bürgerrechtsproblemen gehört, die in den 60er Jahren in Alabama, Mississippi und vor allem Little Rock stattfanden. Das ging mir durch den Kopf, und ich dachte: ‚Es wäre wirklich gut, wenn ich etwas schreiben könnte, das den Menschen, die diese Probleme durchmachen, ein bisschen Hoffnung geben könnte. Also schrieb ich ‚Blackbird‘. In England ist ein Vogel ein Mädchen, also dachte ich an ein schwarzes Mädchen, das sowas durchlebt: Jetzt ist deine Zeit gekommen, dich zu erheben, dich zu befreien, diese gebrochenen Flügel zu nehmen.“