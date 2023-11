Jared Leto klettert das Empire State Building hoch

„Es ist unglaublich“, sagte Jared Leto über seinen wahr gewordenen Traum.

Zum ersten Mal durfte ein Mensch legal das Empire State Building im King-Kong-Style erklimmen. Jared Leto nutzte die Aktion laut eigener Aussage als Werbung für seine nächste „Thirty Seconds To Mars“-Welttournee.

Jared Leto: Erfüllung eines Kindheitstraums

Bis zur Spitze des Wolkenkratzers kletterte der Sänger und Schauspieler an der Außenseite hinauf, selbstverständlich mit Erlaubnis der Gebäude-Verantwortlichen und ausreichender Sicherung. Ganze 443 Meter hoch ragt das Empire State Building in den Himmel New Yorks, Jared Leto erklärte nach seinem Ausflug zur Wolkendecke gegenüber NBC „Um die Wahrheit zu sagen, war ich eher aufgeregt als nervös. Aber ich muss ehrlich sein, es war sehr, sehr schwer. Es war viel schwieriger, als ich gedacht hatte“. Er startete ungefähr auf der Höhe des 86. Stockwerks, arbeitete sich bis zur Etage 102 hoch und ging dann noch höher zur Antenne des Gebäudes.

In seiner Freizeit ist Jared Leto als Felskletterer bekannt und scheut auch da nicht vor schwindelerregenden Höhen zurück. Dem „Hollywood Reporter“ erzählte er von seinem „Ausflug“: „Es ist unglaublich. Den Sonnenaufgang über der Stadt aufgehen zu sehen, bedeutet mir so viel. Seit ich ein Kind war, stand New York für den Ort, an den man ging, um seine Träume wahr werden zu lassen. Und als kleines Kind wollte ich Künstler werden, und New York war der Ort, an den man kam, um Künstler zu werden. Und das Empire State Building war für mich immer dieses Symbol dafür“.

Trailer, Tour und Tickets

Einen Trailer seiner Kletteraktion postete Jared Leto auf seiner Instagram-Seite und kündigt mit ihm die „SEASONS WORLD TOUR“ von Thirty Seconds To Mars an und feierte den Release der neuen Platte IT’S THE END OF THE WORLD BUT IT’S A BEAUTIFUL DAY. Dazu schreibt er: „In vielerlei Hinsicht geht es auf diesem Album darum, seinen Träumen zu folgen und sich selbst zu drängen, das scheinbar Unmögliche zu tun. Die Besteigung des Empire State Building fällt für mich sicherlich in diese Kategorie. Genauso wie die Welttournee mit meinem Bruder und das Teilen dieser unvergesslichen Konzerte und Erfahrungen mit euch allen“.

Mit Thirty Seconds To Mars kommt Leto auf der Welttournee 2024 auch in fünf deutsche Städte. Tickets sind jetzt bereits hier erhältlich.

Tourdaten im Überblick: