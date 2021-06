Diese Filme kommen im Juli 2021 ins Kino

Endlich wieder ins Kino gehen – für Filmfans starten im Juli zahlreiche sehenswerte Filme, die wir hier übersichtlich zusammengestellt haben.

Nomadland

Regisseurin Chloé Zhao („The Rider“) erzählt in „Nomadland“ die Geschichte von Fern (gespielt von Frances McDormand), die wie viele in den USA nach der großen Rezession 2008 vor dem Nichts stand. Sie packt ihre wenigen Sachen und bricht in ihrem Van auf, um sich auf ein Leben als moderne Nomadin einzulassen. Die Geschichte erzählt vom Verlust des amerikanischen Traums, aber auch vom Erfindungsreichtum, der Neugier und Lebenslust einer ganzen Generation.

Kinostart: 01.07.2021

Den Trailer zu „Nomadland“ hier sehen:

Conjuring 3: Im Bann des Teufels

„Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ handelt von Terror, Mord und rätselhaften, bösen Kräften, die sogar die erfahrenen paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren (gespielt von Patrick Wilson und Vera Farmiga) im wirklichen Leben an ihre Grenzen brachte. Zu ihren aufsehenerregendsten Fällen gehörte der Kampf um die Seele eines kleinen Jungen. Der Fall war der erste in der US-Geschichte, in dem ein mutmaßlicher Mörder angab, vom Teufel besessen zu sein.

Kinostart: 01.07.2021

Den Trailer zu „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ hier sehen:

Nobody

Hutch Mansell (gespielt von Bob Odenkirk) ist ein Familienvater, der unter dem Radar fliegt und von niemandem so wirklich wahrgenommen wird. Die kleinen Demütigungen des Alltags nimmt er stoisch hin und selbst als eines Nachts zwei Unbekannte in sein Haus einbrechen, wird er nicht handgreiflich. Von seinem früheren Job weiß sein Umfeld allerdings nichts – doch als ihn seine Vergangenheit einholt, muss der „Niemand“ schließlich doch aus der Deckung kommen.

Kinostart: 01.07.2021

Den Trailer zu „Nobody“ hier sehen:

Judas and the Black Messiah

William O’Neal (LaKeith Stanfield) ist FBI-Informant und damit beauftragt, den Ortsverband Illinois der Black Panther Party und den Anführer und Vorsitzenden Fred Hampton (Daniel Kaluuya) auszuspionieren. Als Gewohnheitsdieb, der es mit den Gesetzen nicht so genau nimmt, findet O’Neal Gefallen daran, seine Kameraden und seinen Vorgesetzten, Special Agent Roy Mitchell (Jesse Plemons), zu manipulieren. Doch mit der Zeit tobt ein Kampf in ihm: Wird er sich mit den Kräften des Guten verbünden oder doch tun, was FBI-Direktor J. Edgar Hoover (Martin Sheen) von ihm verlangt?

Kinostart: 01.07.2021

Den Trailer zu „Judas and the Black Messiah“ hier sehen:

Catweazle

Der zwölfjährige Benny (Julius Weckauf) entdeckt in seinem Keller den eigenbrödlerischen Magier Catweazle (Otto Waalkes). Dieser hat sich versehentlich aus dem elften Jahrhundert ins Jetzt gezaubert. Das Problem: Um zurückzukehren, braucht er seinen Zauberstab. Gemeinsam versuchen sie ihn, vor der raffgierigen Kunstexpertin Dr. Metzler (Katja Riemann) zu retten, denn diese wittert damit bereits das große Geschäft.

Kinostart: 01.07.2021

Den Trailer zu „Catweazle“ hier sehen:

Black Widow

Das Marvel Cinematic Universe feiert seine weibliche Schlüsselfigur Black Widow in einer hochspannenden Spionage-Mission: Im Auftakt zur vierten Phase sind Florence Pugh als Yelena Belova und Rachel Weisz als Melina Vostokoff an der Seite von Natasha Romanoff zu sehen. Eine eher unkonventionelle Familienzusammenkunft, die von David Harbour („Stranger Things“) als Red Guardian komplettiert wird.

Kinostart: 08.07.2021

Den Trailer zu „Black Widow“ hier sehen:

Minari – Wo wir Wurzeln schlagen

„Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ ist der mittlerweile vierte Film von Regisseur Lee Isaac Chung – eine einfühlsam erzählte Geschichte über eine koreanisch-amerikanische Familie, die ihr Glück in den Achtzigern auf einer Farm im Süden der USA sucht. In einer Hauptrolle ist „Walking Dead“-Star Steven Yeun zu sehen. Der Film beschäftigt sich mit der Herausforderung, kulturelle und familiäre Verwurzelung und Identitätsfindung in Einklang zu bringen.

Kinostart: 15.07.2021

Den Trailer zu „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ hier sehen:

Fast and Furious 9

Ein weiteres rasantes Abenteuer kommt in die Kinos: Dom Toretto (Vin Diesel) ist abgetaucht und genießt mit Letty und seinem Sohn Brian ein ruhiges Leben auf dem Land. Doch sie sind nach wie vor in Gefahr: Dom muss sich seiner Vergangenheit stellen, um seine Familie zu beschützen. So kommt seine Crew ein weiteres Mal zusammen, um eine weltweite, extrem gefährliche Verschwörung zu stoppen. Der Anführer ein ungeahnt skrupelloser Auftragskiller – und Doms verloren geglaubter Bruder Jakob (John Cena).

Kinostart: 15.07.2021

Den Trailer zu „Fast and Furious 9“ hier sehen:

Old

„Old“ ist inspiriert von der Graphic Novel Sandcastle von Pierre Oscar Lévy und Frederik Peeters. M. Night Shyamalan erzählt mit packenden Bildern in anfangs noch traumhafter Kulisse ein neues beklemmendes Szenario, das sich mit dem gefährlichsten Gegner menschlichen Lebens auseinandersetzt – der Zeit. Ein Elternpaar (Gael García Bernal, Vicky Krieps) will sich mit seinen beiden Kindern an einem paradiesischen Strand erholen, doch geraten sie in den Bann eines schockierenden Phänomens: Sie werden rasend schnell alt. Am Ende eines Tages wartet auf sie der Tod. Sie und andere Besucher des Strands haben nur eine Chance zu überleben: Sie müssen das unheilvolle Rätsel dieses Orts lösen.

Kinostart: 29.07.2021

Den Trailer zu „Old“ hier sehen:

Weitere Kinofilme im Juli 2021

Godzilla vs. Kong – Kinostart: 01.07.2021

Monster Hunter – Kinostart: 01.07.2021

Der Spion – Kinostart: 01.07.2021

Ich bin dein Mensch – Kinostart: 01.07.2021

Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker – Kinostart: 01.07.2021

The Little Things – Kinostart: 08.07.2021

Die Croods 2 – Alles auf Anfang – Kinostart: 08.07.2021

Space Jam: A New Legacy – Kinostart: 15.07.2021

Nebenan – Kinostart: 15.07.2021

Die Olchis – Der Kinofilm – Kinostart: 22.07.2021

Escape Room 2 – Kinostart: 22.07.2021

Der Rausch – Kinostart: 22.07.2021

Jungle Cruise – Kinostart: 29.07.2021

Cash Truck – Kinostart: 29.07.2021

Ostwind 5 – Der große Orkan – Kinostart: 29.07.2021

Die Adern der Welt – Kinostart: 29.07.2021

Generation Beziehungsunfähig – Kinostart: 29.07.2021

