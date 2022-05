„Dirty Dancing“-Star Jennifer Grey: „Johnny Depp war eifersüchtig und paranoid“

„Dirty Dancing“-Star Jennifer Grey behauptet, ihr Ex-Verlobter Johnny Depp sei während ihrer gemeinsamen Zeit „wahnsinnig eifersüchtig und paranoid“ gewesen.

Die Schauspielerin schreibt außerdem in ihren Memoiren, die am 3. Mai in den USA erscheinen, dass Depp während ihrer Beziehung anfing, mehr und mehr in Schwierigkeiten zu geraten. Dies äußerte sich Schlägereien in Bars und Problemen mit der Polizei. Grey schreibt: „Johnny pendelte jede Woche von Vancouver hin und her, aber er geriet immer häufiger in Schwierigkeiten: Schlägereien in Bars, Scharmützel mit Polizisten.“

Nach zwei Wochen bereits verlobt

Grey und Depp, der ihr von ihrem Agenten vorgestellt wurde, lernten sich 1988 kennen und lieben: „Wenn eine Fata Morgana im Sommer 1988 ein Mensch hätte sein können, dann wäre diese Fata Morgana Johnny Depp gewesen“, schreibt sie.

Sie führt fort: Depp habe ihr innerhalb von zwei Wochen einen Heiratsantrag gemacht, und sie hätten einen Welpen namens Lulu gekauft. „Sie war unser Übungsbaby und jemand, der mir Gesellschaft leistete, wenn Johnny nicht in der Stadt war“, schrieb Grey.

Jedoch verschlechterte sich die Beziehung der beiden, wie die Schauspielerin schreibt: „Er fing an, seine Flüge nach L.A. zu verpassen, weil er verschlafen hatte. Wenn er nach Hause kam, war er wahnsinnig eifersüchtig und paranoid darüber, was ich gemacht hatte, während er weg war. Ich führte seine schlechte Laune und seine Unzufriedenheit darauf zurück, dass er sich unglücklich und machtlos fühlte, von (der Fernsehserie) ’21 Jump Street‘ loszukommen.“

Trennung per Notiz

Sie löste ihre Verlobung mit Depp kurz vor ihrem 29. Geburtstag auf, nachdem er zu einem Treffen gegangen war und viele Stunden lang nicht zurückkam. Grey schreibt in ihrer Autobiografie, dass sie sich von Depp mittels eines Zettels trennte, den sie in seinem Hotelzimmer hinterließ. Ihre Verlobung hielt lediglich neun Monate.

Grey heiratete später den Schauspieler Clark Gregg. Die beiden ließen sich im Jahr 2021 nach 19 Jahren scheiden. Depp war zwischenzeitlich mit Vanessa Paradis zusammen und hat mit ihr zwei Kinder. Momentan steht er wegen einer Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau Amber Heard vor Gericht.