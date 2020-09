Disney verschiebt „Black Widow“-Release auf 2021

Disney hat im Angesicht der anhaltenden Corona-Beschränkungen erneut einige Release-Änderungen bekanntgegeben. Demnach sollen die Filme „Black Widow“, „Shang Chi“, „West Side Story“ und „Eternals“ nun nicht wie geplant 2020, sondern erst im Folgejahr erscheinen.

Statt bereits am 6. November wird der „The Avengers“ -Ableger mit Scarlett Johansson jetzt am 6. Mai 2021 erscheinen. Die Premiere von „Shang-Chi“ sollte ursprünglich am 7. Mai 2021 stattfinden. Wegen der Verschiebung von „Black Widow“ wird der erste MCU-Film mit einem asiatischen Helden in der Hauptrolle stattdessen am 9. Juli 2021 in den Kinos starten.

Alle aktuellen Disney-Neuerscheinungen auf einen Blick:

20. November 2020 – „Soul“

11. Dezember 2020 – „Free Man“

17. Dezember 2020 – „Tod auf dem Nil“

Dezember 2020 – „The Empty Man“

06. Mai 2021 – „Black Widow“

09. Juli 2021 – „Shang Chi“

12. August 2021 – „Deep Water“

05. November 2021 – „The Eternals“

10. Dezember 2021 – „West Side Story“

„The Eternals“, der ebenfalls im Marvel Cinematic Universe spielt, sollte eigentlich im Februar erscheinen, wurde jetzt jedoch bis Ende 2021 verschoben. Offiziell soll der Superheldenfilm mit den „Game of Thrones“-Stars Kit Harrington und Richard Madden, Kumail Nanijani, Ma Dong-seok und Angelina Jolie nun am 5. November 2021 erscheinen.

Auch Steven Spielbergs Neuinterpretation des Broadway-Klassikers „West Side Story“ wird in diesem Jahr nicht mehr über unsere Kinoleinwände flimmern. Statt am 18. Dezember 2020 wird das Remake jetzt am 10. Dezember 2021 seine Premiere feiern.

Ganz leer gehen wir 2020 dann wohl aber doch nicht aus. Die Agatha-Christie-Verfilmung „Tod auf dem Nil“ wird am 17. Dezember erscheinen, der Horrorfilm „The Empty Man“ wurde ebenfalls auf Dezember vorverlegt, Pixars „Soul“ erscheint nach wie vor am 20. November und 20th Centurys „Free Guy“ mit Ryan Reynolds soll immer noch am 11. Dezember starten.

Ein weiterer Bonus: Auch die Superhelden-Serien „WandaVision“, „The Falcon And The Winter Soldier“ und „Loki“ sollen noch in diesem Jahr über Disney+ im Stream erscheinen.