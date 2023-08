DJ Casper im Alter von 58 Jahren verstorben

Der aus Chicago stammende DJ hat am Montag (7. August) seinen Kampf gegen den Krebs verloren.

DJ Casper (bürgerlicher Name: Willie Perry, Jr.) Erfinder des weltberühmten „Cha-Cha Slide“, ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Dies wurde am Montag (7. August) von seiner Ehefrau bekanntgegeben. Er erlag den Folgen seiner langjährigen Krebserkrankung.

Auch bekannt unter seinem Künstlernamen Mr. C The Slide Man, erschuf er als DJ Casper 2004 den Nummer-eins-Hit „Cha-Cha Slide“. Ursprünglich schrieb er den Song im Jahr 1996 für „Bally Total Fitness“, einen amerikanischen Fitnessclub. Dazu entwickelte er einen Tanz mit festgelegter Schrittfolge, der sich noch heute auf Partys und Hochzeiten großer Beliebtheit erfreut.

Das letzte TV-Interview mit DJ Casper

Im Mai dieses Jahres sprach DJ Casper mit Samantha Chatman von US-amerikanischen Fernsehsender „ABC7“ in seinem Haus über seine zwei Jahrzehnte währende internationale Berühmtheit und seine gesundheitlichen Probleme. Es war sein letztes Fernsehinterview.

Als er sich im Mai mit dem TV-Team zusammensetzte, sagte Casper, dass er gesundheitliche Probleme habe, aber er schwor, positiv zu bleiben und jeden Moment zu genießen. Er hinterlässt einen Song, der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenbringt.

In dem Interview sagte der 58-Jährige, er hätte nie gedacht, dass der „Cha-Cha Slide“ eine internationale Sensation werden würde. „Als ich ihn das erste Mal gemacht habe, habe ich ihn als Aerobic-Übung für meinen Neffen im Bally’s gemacht“, erklärte er. „Von da an ging es Schlag auf Schlag. Elroy Smith von WGCI hat es aufgegriffen.“ (WGCI-FM ist ein lokaler Radiosender in Chicago)

„Ich habe einen der größten Songs, der in allen Stadien gespielt wurde: Eishockey, Basketball, Football, Baseball; sie haben ihn bei den Olympischen Spielen gespielt“, sagte Casper. „Es war etwas, das jeder machen konnte.“

DJ Casper war sogar mit James Brown auf Tournee. Aber alles kam zum Stillstand, als bei ihm Krebs diagnostiziert wurde.

DJ Caspers Krebsdiagnose in 2016

„2016 wurden bei mir zwei Arten von Krebs diagnostiziert: Nierenkrebs und neuroendokriner Krebs, also Niere und Leber“, sagte Casper. „Sie wollten mich operieren und fanden heraus, dass die Niere mit der Hauptarterie verbunden war, also entschieden sie sich, es nicht zu tun und nur zu behandeln.“

Sein Kampf brachte im Laufe der Jahre eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Im Mai teilte DJ Casper dem kalifornischen TV-Sender „ABC7“ mit, dass er Probleme mit dem Essen hatte und viel Gewicht verlor. „Ich habe früher 236 Pfund gewogen, und ich glaube, ich wiege jetzt etwa 60 Pfund weniger“, sagte er. „Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich nicht aufhören werde. Ich werde weitermachen. Ich werde so lange weitermachen, bis ich nicht mehr kann.“

Casper sagte auch, er hoffe, dass sein „Cha-Cha Slide“ immer als Erinnerung an die Kraft der Einheit, der Gemeinschaft und der positiven Einstellung dienen wird. Er hinterließ eine wichtige Botschaft für alle, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben: „Jeder, der an Krebs erkrankt ist, sollte wissen, dass man selbst Krebs hat und der Krebs nicht einen selbst“, erklärte der Musiker. „Also, macht weiter mit dem ‚Cha-Cha Slide‘.“

Am Montag (7. August) gab Caspers Frau Kim bekannt, dass er seinen Kampf gegen den Krebs im Beisein seiner Lieben verloren hat.