Ed Sheeran live in Frankfurt: Tickets, Anfahrt, Wetter

Ed Sheeran kommt im Rahmen seiner „+-=÷x“-Tour 2022“ nach Deutschland. Am 23. September spielt er um 18 Uhr ein Konzert im Frankfurter Deutsche Bank Park. Zuvor besuchte er im Juli bereits das Ruhrgebiet.

Tickets

In allen vier Ticketkategorien sind aktuell noch Karten verfügbar. Die Preise liegen je nach Kategorie zwischen 77 und 100 Euro. Die Tickets gibt es hier zu kaufen.

Der Veranstalter macht darauf aufmerksam, dass die Tickets personalisiert sind und nur die namentlich auf dem Ticket genannte Person den Zutritt erhält. Außerdem ist der Kauf der Tickets auf maximal sechs pro Person beschränkt. Für die Nutzung der Tickets ist die kostenlose Eventim-App erforderlich, über die die Karten nach abgeschlossenem Kauf erhältlich sind. Ohne die App ist kein Einlass möglich.

Kategorie 1: Sitzplatz – Normalpreis 99,97 Euro

Kategorie 2: Stehplatz (Innenraum) – Normalpreis 88,97 Euro

Kategorie 3: Sitzplatz – Normalpreis 88,97 Euro

Kategorie 4: Sitzplatz – Normalpreis 77,97 Euro

Anfahrt

Der Deutsche Bank Park liegt südlich des Stadtzentrums und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut zu erreichen.

Vom Frankfurter Hauptbahnhof gelangt man am schnellsten mit der Straßenbahn zur Location. Hierfür steigt Ihr in die S8 oder S9 und fahrt zwei Stationen bis zur Haltestelle „Frankfurt am Main Stadion“. Von da aus sind es zu Fuß noch zwölf Minuten: Ihr lauft die Flughafenstraße so lange entlang, bis die erste Abbiegung rechts kommt. Nachdem Ihr rechts abgebogen seid, befindet sich das Ziel wenige Schritte weiter auf der linken Seite.

Eine andere Möglichkeit ist die Straßenbahn 21, die Ihr ebenfalls am Hauptbahnhof nehmen könnt. Von da aus sind es zehn Stationen bis zum Frankfurt (Main) Stadion. Auch hier müsst Ihr den Weg noch etwa neun Minuten zu Fuß fortsetzen: Dafür geht Ihr am besten die Mörfelder Landstraße entlang, bis auf der rechten Seite der Deutsche Bank Park erscheint.

Wer mit dem PKW anreist, erreicht den Park je nach Verkehrslage innerhalb von circa acht Minuten. Nachdem Ihr das Mainufer überquert habt, fahrt Ihr die Kennedyallee entlang und wechselt dann auf die Mörfelder Landstraße. Das Ziel erscheint auf der rechten Seite. Es sind mehrere Parkplätze vorhanden, unter anderem zwei Tiefgaragen.

Wetter

Am 23. September ist es in Frankfurt überwiegend bis teils bewölkt. Regenschauer wurden bis dato nicht gemeldet. Tagsüber liegt der Höchstwert bei 18 Grad. Abends wird es etwas kälter – die Temperaturen fallen auf 14 Grad. Der Tiefstwert liegt bei 12 Grad.