Ed Sheeran will während Asien-Tour jede Woche nach Hause fliegen

Am 19. Januar steht Ed Sheerans erster Stopp seiner Asien-Tour an in Dubai an. Ab dann wird er bis etwa Mitte März durch den Kontinent reisen und insgesamt 14 Konzerte geben. Damit der Sänger nicht zu lange von seinem Zuhause in England und auch von seiner Frau Cherry Seaborn und seinen Kindern entfernt ist, möchte er jedes Wochenende zu ihnen fliegen.

„Er ist sehr familienorientiert“

Das gab sein Tour-Supporter Calum Scott gegenüber der „Daily Star Wird Column“ bekannt: „Er kehrt jede Woche aus Asien nach Hause zurück, um seine Kinder zu sehen. Er ist ein sehr familien- und freundesorientierter Künstler. Der Jetlag ist allerdings unglaublich. Ich weiß nicht, wie er damit zurechtkommt – eine Menge Meltonin!“ So ist Ed Sheeran zwar wahrscheinlich nicht besonders ausgeschlafen, bekommt aber auch zu Tournee-Zeiten viel von der Kindheit seiner zwei Töchter Lyra Antarctica und Jupiter mit. Nebenbei produziert er einen ziemlich großen ökologischen Fußabdruck, würden wir mal sagen.

Auch nach seinem Abstecher nach Asien, bleibt der „A Team“-Sänger vielbeschäftigt. Im Sommer tritt er auf zahlreichen Festivals auf, darunter auch die Zwillingsveranstaltungen Hurricane und Southside. Wirklich zur Ruhe kommt der 32-Jährige voraussichtlich Anfang September, nachdem er seinen (vorerst) letzten Gig des Jahres auf Zypern performt hat.

Ed Sheeran 2024 in Deutschland:

21. Juni 2024: Hurricane Festival – Scheeßel

22. Juni 2024: Southside Festival – Neuhausen ob Eck

Hört hier in sein aktuelles Album AUTUMN VARIATIONS rein: