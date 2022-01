Edgar Wasser kündigt Album WTF IRL mit neuer Single an

Der Münchner Rapper Edgar Wasser wird Ende Februar sein neues Album WTF IRL veröffentlichen. Als Datum auf seinem Instagram-Account gibt er hierfür den 29. Februar 2022 an. Na, stutzig geworden? Richtig, das nächste Schaltjahr haben wir nämlich erst wieder im Jahr 2024. Deshalb dürfen wir gespannt bleiben, an welchem Tag Edgar nun tatsächlich sein Album herausbringen wird. Einen ersten Vorgeschmack auf dieses gibt es aber schon, und zwar mit der Single „WTF“ – seht hier das Video dazu.

Sein vergangenes Album DELIRIUM hatte er in Zusammenarbeit mit seinem Münchner Rapkollegen Fatoni 2021 herausgebracht. Seit 2012 hat Wasser bereits vier weitere Alben sowie diverse Singles veröffentlicht. Wir finden: Edgar Wasser ist ein Meister der Provokation und weiß genau was er tut, wenn es darum geht, eine Haltung mit Satire zu transportieren. In seinen Texten übt der Rapper regelmäßig Sozialkritik aus, die in einer ironischen Intensität erfolgen, die kaum Tabus offen lässt.