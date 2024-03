Bruce Willis: Ehefrau steht auf Instagram für ihn ein

Emma Heming-Willis äußert sich in einem Video zur Krankheit ihres Mannes.

Seit bekannt wurde, dass Bruce Willis an Frontotemporaler Demenz (FTD) leidet, kümmert sich seine Familie und insbesondere seine Frau verstärkt um ihn und seine gesundheitlichen Anliegen. Auf Instagram veröffentlichte Emma Heming-Willis nun zwei Videos, in welchen sie verdeutlicht, dass es ihrem Mann nicht so schlecht geht, wie allgemein behauptet wird.

„Ich kann nur sagen, dass das weit von der Wahrheit entfernt ist“, sagt sie zu den Schlagzeilen, ihr Mann könne keine Freude mehr empfinden. „Hört auf, den Leuten, die die Diagnose einer neurokognitiven Krankheit erhalten, Angst einzujagen und ihnen das Gefühl zu geben, das Leben sei vorbei. Nein, es ist das komplette Gegenteil davon“, fährt Heming-Willis fort. Unter ihr Video schreibt sie: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sein und existieren können. Kummer und tiefe Liebe. Traurigkeit und tiefe Verbundenheit. Trauma und Resilienz.“ Sie bittet außerdem ihre Follower:innen, die negative Darstellung von Demenz zu überdenken.

Seht hier die Videos von Emma Heming Willis:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Krankheitsbedingt musste Bruce Willis seine Karriere beenden, wie seine Familie im März 2022 bekannt gab. Seine Frau versucht seitdem, über Demenz aufzuklären.