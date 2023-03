Bruce Willis‘ Ehefrau Emma Heming Willis an Paparazzi: „Haltet einfach Abstand“

Vor genau einem Jahr machte die Familie von Bruce Willis öffentlich, dass der Schauspieler an Aphasie erkrankt sei – eine Sprachstörung, die sich auf alle sprachlichen Fähigkeiten auswirkt: Sprechen, Lesen, Schreiben und Verstehen. Diese Erkrankung hat sich inzwischen zu einer Demenz entwickelt. Nun hat sich Willis‘ Ehefrau Emma Heming Willis per Instagram an die Paparazzi gewandt und darum gebeten, dass ihr Mann von den Fotograf*innen in Ruhe gelassen wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

„Es ist klar, dass es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten gilt“, sagte die 45-jährige Unternehmerin am Samstag in einem emotionalen Video, das sie bei Instagram gepostet hat. „Das hier geht an die Fotografen und Videografen, die versuchen, Exklusivaufnahmen von meinem Mann zu machen, während er unterwegs ist: Haltet einfach Abstand. Ich weiß, dass das euer Job ist, aber vielleicht haltet ihr einfach Abstand.“

Sie fügte hinzu: „An die Videografen: Bitte schreit meinen Mann nicht an und fragt ihn, wie es ihm geht oder was auch immer – das „Woooo-ing“ und die „yippee ki yays“… lasst es einfach sein. Das geht nicht, okay? Lasst ihm seinen Freiraum. Erlaubt unserer Familie, oder wer auch immer an diesem Tag bei ihm ist, ihn sicher von Punkt A nach Punkt B zu bringen.“ Unter das Video schrieb sie zudem: „An andere Betreuer oder Demenz-Spezialisten, die sich in dieser Welt zurechtfinden… Habt ihr Tipps oder Ratschläge, wie man seine Lieben sicher in die Welt hinausbringen kann? Bitte teilt sie unten.“

Bruce Willis gehörte zu den erfolgreichsten männlichen Schauspielern der 90er-Jahre– seine prestigereichsten Rollen hatte der 67-jährige in Filmen wie „The Sixth Sense“, „Pulp Fiction“, „Das fünfte Element“ und der „Stirb Langsam“-Filmreihe. Ende März 2022 hat er nach der Aphase-Diagnose seine Schauspiel-Karriere offiziell beendet. Mit der Schauspielerin Demi Moore hat Willis drei Töchter, mit seiner zweiten Ehefrau Emma Heming Willis hat er 2012 und 2014 zwei weitere Töchter bekommen.