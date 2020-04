2 von 5

Rob Reiner, Sally Struthers, Caroll O'Connor und Jean Stapleton am Set von „All in the Family“ im Jahr 1978. Die Sitcom lief von 1971 bis 1979 auf CBS und wurde im Jahr 1974 unter dem Titel „Ein Herz und eine Seele“ im deutschen Fernsehen adptiert. Doch auch „All in the Family“ basiert auf einer Vorlage: Die britische Serie „Till Death Do Us Part“ war zuerst da.

Foto: Getty Images, Donaldson Collection. All rights reserved.