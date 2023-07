Elton John entlastet Kevin Spacey vor Gericht

Hat Kevin Spacey ein mutmaßliches Opfer bei Elton Johns Charity-Event sexuell belästigt?

Kurz nach dem Finale seiner Abschiedstournee gab Elton John per Videobotschaft eine Zeugenaussage ab, die den in London vor Gericht stehenden Schauspieler Kevin Spacey entlasten soll. John wurde von der Verteidigung geladen, um am Montag (17. Juli) seinen Zeugenbericht abzugeben.

Spacey wird von vier Männern in zwölf Fällen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Im Juni 2023 hat im Southwark Crown Court in London ein Strafprozess gegen den Schauspieler begonnen. Eines seiner mutmaßlichen Opfer wirft ihm vor, ihm im Jahr 2004 oder 2005 auf der Fahrt zu Elton Johns jährlichem „White Tie and Tiara Ball“, einer Charity-Veranstaltung zugunsten der Aids-Hilfe, aggressiv in den Schritt gefasst zu haben. Spacey bestreitet diese Vorwürfe.

Nun sagte Elton John aus, dass der Schauspieler zwar 2001 bei seinem Wohltätigkeitsball anwesend war, er jedoch keine Beweise finden konnte, dass er in einem anderen Jahr teilgenommen habe. Johns Ehemann und Manager David Furnish bestätigte, dass er unter den Fotos der 2004 und 2005 Bälle keine Bilder von Kevin Spacey finden konnte.