Elvis Presley als Spion: Netflix kündigt neue Serie an

Am 16. August 2019 jährte sich der Tod Elvis Presleys zum 42. Mal. Dies nahm die Streamingplattform Netflix zum Anlass, ein Comeback Presleys der besonderen Art anzukündigen: In der Animationsserie „Agent King“ wird der Sänger als Geheimagent auf Verbrecherjagd gehen.

Priscilla Presley & John Eddie co-created & EP #AgentKing, an animated adult action comedy featuring Elvis Presley as a covert government agent who fights to keep America safe while also maintaining his cover as the King of Rock & Roll. #Archer alum Mike Arnold to showrun/write pic.twitter.com/6y7LTC2TlJ

— See What’s Next (@seewhatsnext) 16. August 2019