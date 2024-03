Nach „Poor Things“: Nächstes Projekt von Emma Stone und Yorgos Lanthimos

Seht hier den ersten Trailer für „Kinds of Kindness“.

Emma Stone stand bereits für zwei Filme von Regisseur Yorgos Lanthimos vor der Kamera – „Poor Things“ und „The Favourite“. Jetzt kommt die nächste künstlerische Zusammenarbeit der beiden: Der Film „Kinds of Kindness“ wird am 21. Juni in den US-amerikanischen Kinos erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum für Deutschland steht noch aus.

Handlung und Besetzung

Der Trailer für den kommenden Film zeigt Stone und ihren „Poor Things“-Kollegen Willem Dafoe neben Jesse Plemons („Breaking Bad“), Margaret Qualley („Maid“), Hong Chau („The Night Agent“), Joe Alwyn („The Favourite“), Mamoudou Athie („The Burial“) und Hunter Schafer („Euphoria“). Der Trailer ist außerdem musikalisch untermalt von dem Eurythmics-Hit „Sweet Dreams“.

Zu der Handlung des Films ist bisher bekannt, dass es sich um einen Anthologiefilm mit drei unterschiedlichen Geschichten handeln wird, die miteinander zusammenhängen. Dabei geht es um einen Mann, der versucht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, um einen Polizisten, der darüber beunruhigt ist, dass seine auf dem Meer vermisste Frau zurückgekehrt ist und ein anderer Mensch zu sein scheint und um eine Frau, die entschlossen ist, einen bestimmten Menschen mit einer besonderen Fähigkeit zu finden. In dem Trailer lässt sich davon allerdings aufgrund der schnellen Schnitte und der Länge von nur 46 Sekunden recht wenig erahnen.

Hier den Trailer für „Kinds of Kindness“ sehen:

Film folgt auf Erfolg von „Poor Things“

Mit der aktuellsten Zusammenarbeit von Stone und Lanthimos, dem Film „Poor Things“, konnte die Schauspielerin ihren zweiten Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ gewinnen. Der Film räumte außerdem drei weitere Auszeichnungen bei der diesjährigen Preisverleihung in den Kategorien „Produktionsdesign/Szenenbild“, „Make-up/Hairstyling“ und „Kostümdesign“ ab.