Endlich neue Musik: The Cardigans schicken Grüße aus dem Studio

Gute Nachrichten von The Cardigans: Auf Facebook postete die schwedische Indiepopband ein Video, das sie gemeinsam in einem Studio in Malmö beim Proben zeigt. Wir hören Bassist und Gründungsmitglied Magnus Sveningsson, wie er eine Studiotür filmt und ankündigt, diese nun einmal zu öffnen, weil dahinter eventuell ja etwas Spannendes passiere. Und siehe da: Der Rest seiner Band steht dort gemütlich beieinander und spielt gemeinsam Musik. Sängerin Nina Persson kann sich dabei ein leichtes Grinsen nicht verkneifen.

Was dies konkret bedeutet, haben The Cardigans noch nicht verraten, der Verdacht liegt aber nahe: Die Band arbeitet womöglich an neuer Musik – und dies gleicht für ihre Fans einer mindestens mittelgroßen Sensation. Zwischen 1994 und 2005 veröffentlichten The Cardigans sechs Alben, darunter die Durchbruchsplatte FIRST BAND ON THE MOON (1996) und den Nachfolger GRAN TURISMO (1998). Zwischen 2007 und 2011 legten sie eine Pause ein. Neue Musik erschien seitdem nicht, ihre noch immer aktuelle Platte SUPER EXTRA GRAVITY stammt aus dem Jahr 2005.

In einem Interview im Jahr 2014 sagte Nina Persson: „It’s really fun to do greatest hits things, since there’s nothing else, but I think if we continue having this much fun we would like to make another record, because we like to create new things.“ Diese Zeit scheint nun endlich gekommen zu sein.

Persson selbst veröffentlichte bisher drei Soloalben: 2001 und 2009 je eines unter dem Namen A Camp, 2014 folgte ANIMAL HEART unter ihrem eigenen Namen. Was seit The Cardigans‘ Hit „Lovefool“ sonst so geschah, könnt Ihr hier nachlesen.

Ein neues Konzert der Band steht unmittelbar bevor: Am 18. Juni treten The Cardigans beim Kulturværftet (The Culture Yard) in Helsingør, Dänemark auf. In den vergangenen Jahren spielten sie immer wieder mal, aber nur sehr vereinzelt, gemeinsame Shows in unter anderem Schweden, Finnland, Norwegen und UK.