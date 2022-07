Fans entsetzt: Keine Emmy-Nominierungen für „Stranger Things“-Stars Millie Bobby Brown und Sadie Sink

Die junge Max (Sadie Sink) musste in der vierten Staffel der Mystery-Serie „Stranger Things“ so einiges durchmachen. Erst konnte sie Bösewicht Vecna nur haarscharf entkommen– Kate Bush sei Dank– doch beim zweiten Mal endete es dramatisch für sie. Auch Eleven (Millie Bobby Brown) musste ihren Dämonen gegenübertreten.

Doch die Emmys zeigen sich davon unbeeindruckt.

Weder Sink noch Bobby Brown wurden für ihre schauspielerischen Leistungen in dem ersten Teil der vierten Staffel nominiert. Fans auf Twitter waren entsetzt. Hier ein paar Reaktionen.

Hi @FBI, I’d like to report a serious crime. Sadie Sink and Millie Bobby Brown were ROBBED of Emmy nominations for @Stranger_Things! #StrangerThings4 pic.twitter.com/V7u8kQOctN — Jake Michael Thompson (@JMThompson95) July 12, 2022

JUSTICE FOR SADIE SINK SHE FUCKING KILLED IT THIS SEASON I CANT EVEN THINK ABOUT DEAR BILLY WITHOUT TEARING UP @TelevisionAcad @SadieSink @netflix @Stranger_Things #StrangerThings #StrangerThings4 — 𝖃𝖔𝖜𝖎𝖊 (@XowieBarrett) July 12, 2022

Fuck the academy SADIE SINK AND MILLIE BOBBY BROWN deserved their nominations pic.twitter.com/lozkeihd3p — aimilano (@strangersink1) July 12, 2022

me running up that hill to fetch sadie sink’s emmy nom pic.twitter.com/VKYUarBva4 — 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕽𝖚𝖘𝖘𝖊𝖑𝖑 (@neonandnoise) July 12, 2022

SADIE SINK AND MILLIE BOBBY BROWN ROBBED OF EMMY NOMS pic.twitter.com/m5dKcTVFjm — kay | DUDA DAY (@softxlumax) July 12, 2022

13 Nominierungen für „Stranger Things“

Auch wenn niemand vor der Kamera für einen Emmy nominiert wurde, könnten „Stranger Things“-Mitwirkende hinter der Kamera ausgezeichnet werden. Die Mystery-Serie ist unter anderem in folgenden Kategorien nominiert: Beste Dramaserie, Casting für eine Dramaserie, Make-Up, Hairstyling, Visuelle Effekte und Tonschnitt. Hier die komplette Liste aller Emmy-Nominierungen.

Insgesamt ist die vierte Staffel in 13 Kategorien nominiert. Beeindruckend, aber kein „Stranger Things“-Rekord. Für die erste Staffel gab es 18 Nominierungen.