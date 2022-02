Erste Einblicke in „Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter“ (Trailer)

„Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter“ ist ab 09. Juni 2022 im Kino zu sehen. Der erste Trailer gibt bereits Einblicke in den dritten und finalen Teil der „Jurassic World“-Reihe.

Die Geschichte spielt vier Jahre nach der Zerstörung der Isla Nublar. Dinosaurier leben fortan an den verschiedensten Orten der Welt. Nun wird gezeigt, wie sich das Leben zwischen Mensch und Dinosaurier rund um den Globus abspielt. Dabei kommt es jedoch nicht bloß zu einem friedlichen Miteinander. Denn einige fleischfressende Dinosaurier machen unter anderem auch Jagd auf Menschen.

„Es gibt viele Gauner, die es auf Dinosaurier abgesehen haben“

Während so manch einer deshalb in Angst und Schrecken gerät, setzen sich andere für den Schutz der Dinosaurier ein. So etwa der Raptoren-Verhaltensforscher Owen Grady (Chris Pratt). Denn einige Dinosaurier werden von Wilderern gejagt. „Es gibt viele Gauner, die es auf Dinosaurier abgesehen haben“, sagt der Regisseur Colin Trevorrow dazu. „Deshalb versucht er, ihnen zu helfen.“

Um die Dinosaurier zu beschützen, muss sich Grady auf eine Reise rund um den Planeten begeben. Deshalb spielt „Jurassic World“ erstmals nicht mehr bloß in den USA. „Der Film spielt auf der ganzen Welt, in verschiedensten Umgebungen: In der Wildnis, in urbanen Räumen, in der Wüste [und] im Schnee“, so Trevorrow. Auch neue Dinosaurier-Arten werden im Zuge dessen gezeigt. Mit dabei sind außerdem einige bekannte Gesichter der „Jurassic Park“-Reihe, beispielsweise der Paläontologe Alan Grant (Sam Neill) und die Paläobotanikerin Dr. Ellie Sattler (Laura Dern).

Der Trailer zu „Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter“: