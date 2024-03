ESC 2024: Israel präsentierte Textänderungen und neuen Songtitel

Nach fundamentaler Kritik an Israels ESC-Beitrag wurde nun ein neuer Songtext präsentiert.

Nach der Kontroverse um den israelischen ESC-Beitrag „October Rain“ präsentierte Israel vor Kurzem den abgeänderten Text des Stücks, das sich nun „Hurricane“ nennt. Somit darf das Land nun wie geplant am Bewerb teilnehmen, dessen Finale am 11. Mai 2024 in Malmö ausgetragen wird.

Israel war unter heftige Kritik geraten, da das ursprüngliche Stück der Interpretin Eden Golan „October Rain“ einige Textzeilen enthielt, die als konkrete Anspielung auf die Hamas-Anschläge des 7. Oktober 2023 gelesen wurden. Der Eurovision Broadcasting Union (EBU) war dies zu politisch – sie forderte eine Änderung des Stücks.

Zunächst hatte Israel noch mit Unverständnis darauf reagiert. „Es ist anzumerken, dass der israelische Rundfunk nicht die Absicht hat, das Lied zu ersetzen. Das bedeutet, dass Israel nicht an dem Wettbewerb teilnehmen kann, der im Mai nächsten Jahres in Schweden stattfinden wird, wenn das Lied nicht von der Europäischen Rundfunkunion genehmigt wird“, hieß es damals in einem Statement des israelischen öffentlichen Rundfunks KAN.

Aus October Rain“ wurde „Hurricane“

Nun gab Israel aber nach und präsentierte den geänderten Song. Ein Blick auf die neuen Textzeilen zeigt, dass unter anderem der Refrain abgeändert wurde. Aus „and I promise you that never again / I’m still wet from this October rain“ wurde in der neuen Version „Baby, promise me you’ll hold me again / I’m still broken from this hurricane“.

Auch die auf israelisch gesungenen Textzeilen des Outros wurden laut NME geändert. Dass der Song geändert wurde, ist auch einer Bitte des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog an den Sender zu verdanken.