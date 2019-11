Essenslieferantin verklagt Lizzo wegen Verleumdung

Foto: Getty Images for Warner Music, Erik Voake. All rights reserved.

Lizzo hier 2019 bei einer von Warner Music organisierten Pre-Grammy-Party in Los Angeles.

Am 16. September nutzte Lizzo die „Delivery-App“, um bei „Luke’s Lobster“ in Boston unter dem Pseudonym „Bonnie V.“ Essen zu bestellen. Nachdem ihre Bestellung nie ankam, postete sie ein Foto der Lieferantin auf Twitter und schrieb: „Hey Postmates. Tiffany W. hat mein Essen gestohlen. Sie kann froh sein, dass ich mich nicht mehr prügle“.

Am nächsten Tag löschte Lizzo den Tweet und entschuldigte sich öffentlich bei der Frau.

Der Schaden war allerdings offenbar bereits entstanden. TMZ berichtete, dass Tiffany Wells „Angst hatte, ihr Haus zu verlassen und sogar zur Arbeit zu gehen, aus Angst, dass ihr jemand etwas antun könnte oder noch schlimmeres“ – auch nachdem die Entschuldigung ausgesprochen worden war. Wells verklagt nun den Popstar wegen Verleumdung, Verletzung der Privatsphäre und vorsätzlicher Verursachung emotionaler Belastung.

In der am 16. November eingereichten Klage schreiben Wells Anwälte, dass die Lieferantin versucht habe, Lizzo das bestellte Essen ins „Revere Hotel“ zu bringen, aber keine Zimmernummer genannt bekommen habe. Wells behauptet, sie habe versucht, Lizzo aka „Bonnie V.“ anzurufen, sie aber nicht erreichen können und es deshalb schließlich aufgegeben. Weiter behaupten Wells‘ Anwälte, dass der Post der Künstlerin eine „Falschaussagen war, die diffamierend und verleumderisch ist“.

Dies ist nicht die einzige rechtliche Frage, mit der Lizzo in letzter Zeit zu kämpfen hatte. Vor kurzem reichte der Produzent Justin Raisen eine Klage gegen die Sängerin ein, weil sie angeblich eine Zeile in „Truth Hurts“ plagiiert hatte. In einer Erklärung, vom 23. Oktober reagierte Lizzo auf die Vorwürfe. „Es war niemand im Raum, als ich ‚Truth Hurts‘ schrieb, außer mir, Ricky Reed, und meinen Tränen. Dieses Lied ist mein Leben, und seine Worte sind meine Wahrheit.“

Lizzos Debütalbum LIZZOBANGERS erschien bereits 2014. Mit dem 2019 veröffentlichten CUZ I LOVE YOU schaffte es die Musikerin dann erstmals in die internationalen Charts. Lizzo vereint in ihrer Musik HipHop, R’n’B und Disco. Sie gilt als Aushängeschild für Themen wie Diversität und Body-Positivity.