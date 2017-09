Exklusive Press Collection: Weekday launcht sein Design-Highlight des Jahres

Foto: Prag Agency, Weekday. All rights reserved.

Weekday scheint unserer Zeit einen großen Schritt voraus zu sein. Zumindest suggeriert die heute gelaunchte Press Collection 2017 genau diesen Eindruck.

Aus einem ganzen Potpourri an Inspirationsquellen – von René Lalouxs SciFi-Klassiker „Fantastic Planet“ über Nadav Kanders Lanschaftsfotografie – zusammengesetzt, erschafft die streng limitierte Herbst/Winter-Kollektion ein neofuturistisches Bild, das den Menschen weit draußen im Weltall lebend zeigt.

Dabei greifen die Weekday-Designer Materialen und Stoffe aus Arbeits- und Wanderkleidung auf und kombinieren sie mit Erdtönen, die die rauen Lebensumstände fern unseres Heimplaneten verkörpern sollen. So werden nicht Karabinerhaken und Kletterseile in die Teile eingearbeitet, sondern auch durch Lammfelle und groben Strick warme Kleidung für die kalten Monate sicher gestellt. Umso offensichtlicher fallen die pastellfarbenen Details der Kollektion ins Auge, die eine gewisse Leichtigkeit in die Einöde einbringen.

Die exklusive Herbst/Winter-Kollektion ist ab sofort auf der Website von Weekday und ausgewählten Ladengeschäften erhältlich. Doch Eile ist geboten: Die Press Collection war in den vergangenen Jahren immer sehr schnell ausverkauft.