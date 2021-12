Ezra Koenig: Neues Album von Vampire Weekend ist fast fertig

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Rich Polk. All rights reserved.

Ezra Koenig hat im After School Radio von Mark Hoppus darüber gesprochen, dass schon bald ein neues Album von Vampire Weekend erscheinen könnte. Zumindest soll das Songwriting derzeit so gut vorangehen, dass sich der Musiker zuversichtlich zeigte, schon bald einen neuen Langspieler fertigstellen zu können.

Weitere Studioarbeiten sollen bald beginnen

„Ja, wir haben an Musik gearbeitet und, ja, wir haben gerade eine Weile in England aufgenommen, jetzt sind wir wieder in L.A. und arbeiten mit allen zusammen, und, ja, ich meine, ich denke, wir sind… Ich zögere immer… Manchmal übertreibe ich, wie nah wir an der Platte sind, denn wer weiß das schon? Aber wir haben fast schon Songs für ein Album“, verriet er dem Blink-182-Bassisten und seinen Zuhörern.

„Wie du ja weißt, kann man an einem Song ewig herumpfuschen, das Arrangement ändern, den Text ändern, was auch immer. Aber was das angeht, sind wir nah dran. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, bis wir fertig sind, aber wir haben ein sehr gutes Gefühl bei dem neuen Material. Also, ja, nach den Feiertagen werden wir viel Zeit im Studio verbringen.“

Vampire Weekend: Letzte LP wurde 2019 veröffentlicht

Das letzte Studioalbum von Vampire Weekend war FATHER OF THE BRIDE, das 2019 erschien. Vampire Weekend gewannen damit einen Grammy für das beste alternative Album. 2021 veröffentlichte die Band eine EP namens 40:42. Darauf zu hören: zwei Remixes von „2021“ mit der Band Goose und dem Komponisten Sam Gendel.