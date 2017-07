Farbenfrohe Tennis Hu: Pharrell Williams kollaboriert erneut mit adidas

Foto: Andreas Meixensperger. All rights reserved.

Nach seiner „Supercolor“-Kollektion, die den adidas-Originals-Klassiker Superstar in ganzen 50 Farben verfügbar machte, widmet sich Pharrell Williams nun der Wiedergeburt des nächsten in die Jahre gekommenen Sneaker der deutschen Weltmarke: Der Tennis Hu, neben dem Stan Smith der wohl legendärste Tennisschuh von adidas, kommt am 28. Juli in einer neuen, von Pharrell designten Multicolor-Variation auf den Markt.

Neben der vierfarbig gewebten Oberfläche, fallen insbesondere die in Wildleder gearbeiteten Details an Lasche und Ferse auf. Auch bei den weiteren Materialien und der Verarbeitung ließen sich der Musiker und adidas nicht lumpen: Die waffelförmige Laufsohle ist aus hochwertigem EVA-Kunststoff gearbeitet, die stundenlanges, komfortables Tragen ermöglicht. Für die Oberfläche nutzte adidas seine patentierte Primeknit-Technik, um so einen leichten, dabei jedoch extrem robusten Sneaker zu erschaffen, der nicht nur für Spaziergänge, sondern tatsächlich für den Tenniscourt gemacht ist.

Den adidas x Pharrell Tennis Hu erhaltet Ihr für 130 Euro im adidas-Online-Store.