Pharrell Williams arbeitet an neuer Musik für N.E.R.D.

N.E.R.D. könnten laut Pharrell Williams bald ein Comeback feiern.

Fans von N.E.R.D. können sich freuen, denn bald könnte neue Musik der US-amerikanischen Hip-Hop- und Rock-Band rund um Pharrell Williams, Chad Hugo und Sänger Shay Haley auf dem Weg sein.

Im Gespräch mit „GQ“ sagte Williams, dass er während seines Aufenthalts in Paris kürzlich an „zwölf N.E.R.D-Platten“ gearbeitet hat. Über das neue N.E.R.D-Material sagte er: „Es sind große Refrains, […] ich werde einfach aus dem Nichts mit den dreistimmigen, verrückten Akkorden kommen, die von dreistimmig zu vierstimmig zu achtstimmig gehen“.

Er fuhr fort und verglich es mit dem ersten N.E.R.D.-Album IN SEARCH OF… von 2001: „Das ist wie das Gefühl, das ich hatte, als wir IN SEARCH OF… gemacht haben. Ich werde hier nicht sitzen und sagen, dass es Hits waren. Ich wusste, dass es anders war, und ich wusste, dass es so etwas da draußen nicht geben würde. Aber ich spreche von dem Gefühl. Ich wollte alles machen. Ich wollte Gefühle. Ich wollte die verdammt großartige Komposition“.

Williams verriet weiter, dass er auch mit „Akkorden experimentiert hat“. „Die Akkorde, die ich noch nie benutzt habe, die ich verdammt noch mal gehasst habe“, erklärte er. „Aber ich benutze sie, um zu anderen Akkorden zu gelangen, bei denen die Änderungen so eine Befreiung sind. Und dann, lyrisch gesehen, die Harmonien hier … alle Songs haben einfach Regenbogenharmonien.“

Er gab jedoch keine Auskunft darüber, wann N.E.R.D diese neue Sammlung von Tracks veröffentlichen werden. Die Gruppe veröffentlichte ihr letztes Album NO ONE EVER REALLY DIES im Jahr 2017. Die LP war das fünfte Studioalbum und enthielt Singles wie „Lemon“ mit Rihanna und das von Future unterstützte Lied „1000“.

Zuletzt veröffentlichte Pharrell Williams im Juni 2023 die Gospel-Single „Joy (Unspeakable)“ im Rahmen der Men’s Fashion Week in Paris, bei der Williams als Creative Director für die Herrenmode von Louis Vuitton fungierte. Williams wurde bereits im Februar als Kreativdirektor für die Herrenkollektion des französischen Modehauses eingestellt.

Hört hier „Joy“ feat. Pharrell Williams