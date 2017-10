Sam Smith: „Ich fühle mich wie ein Mann und eine Frau”

In einem Interview über Sam Smiths neues Album THE THRILL OF IT ALL erzählte der Brite, dass er endlich offen über seine Sexualität sprechen kann, da er sich nicht mehr verstecken möchte. „Ich weiß nicht, wie man es betiteln soll, doch ich fühle mich genauso sehr als Frau wie als Mann.“ sagte er der Sunday Times.

Smith sprach außerdem über seine frühe Liebe zu Frauenkleidung: „Ich liebe High Heels. Ich habe zu Hause jede Menge davon. Die Leute wissen das nicht, aber als ich 17 Jahre alt war, war ich besessen von Boy George und Marilyn. Das war der Moment in meinem Leben, in dem ich kein einziges Stück an Männerklamotten besaß. Jeden Tag habe ich Make-up getragen, war in Leggings und einen großen Mantel in die Schule gegangen und wurde dafür oftmals gehänselt. Es gab zum Glück einige Personen, welche mich und meinen Style respektiert haben.”

Ride or Die Ein Beitrag geteilt von Sam Smith (@samsmithworld) am 16. Okt 2017 um 5:09 Uhr

Sam Smith Album THE THRILL OF IT ALL erscheint am 3. November 2017. Vorab veröffentlichte Sam Smith bereits die Singles „Pray” und „Too Good At Goodbys”.



Vor drei Jahren veröffentlichte Sam Smith sein Debütalbum IN THE LONELY HOUR und wurde damit schlagartig zum Weltstar. Er gewann vier Grammys, die Platte verkaufte sich bisher über 12 Millionen Male. Doch nach der Veröffentlichung des SPECTRE-Songs „Writing’s On The Wall” 2015 wurde es still um den Briten. Er löschte alle Profile auf sozialen Netzwerken und nahm sich eine Auszeit.