Bei einem Konzert widmeten Pink und Carlile den Song Sinéad O'Connor, die am 26. Juli überraschend verstarb.

Auf einem Gig von Pink in der US-amerikanischen Stadt Cincinnati wurde es am Mittwoch (26. Juli) emotional. Die Sängerin gedachte der am 26. Juli verstorbenen Musikerin Sinéad O’Connor. Gemeinsam mit der Singer-Songwriterin Brandi Carlile coverte sie O’Connors Nummer-Eins-Hit „Nothing Compares 2 U“.

Pink und Brandi Carlile ehren ihre Heldin Sinéad O’Connor

Während sie Brandi Carlile auf die Bühne holen ließ, richtete sich Pink an ihr Publikum: „Als ich ein kleines Mädchen war, […] ging ich zum Ocean City Boardwalk mit zehn Dollar in der Hand und nahm dort ein Demo-Tape auf … Es waren diese kleinen Kassetten und ich stellte mir vor, es wären meine Demo-Tapes für Plattenlabels“, begann sie die kurze Ansprache. „Ich sang jedes Mal entweder ‚Greatest Love of All‘ von Whitney Houston oder ‚Nothing Compares 2 U‘ von Sinéad O’Connor. Im Gedenken an Sinéad, und um meine sehr, sehr talentierte Freundin Brandi Carlile zu ehren, habe ich sie gefragt, ob mit mir diesen Song singt.“

In einem ergreifenden Duett, in dem auch das Publikum mit einstimmte, sangen Pink und Carlile den Song „Nothing Compares 2 U“. Eigentlich von Prince geschrieben, erreichte Sinéad O’Connors Interpretation in mehreren Ländern die vordersten Plätze der Pop-Charts im Jahr 1990.

Nicht nur Pink und Brandi Carlile zollten der Irin ihren Respekt. In den sozialen Medien trauerten zahlreiche Musiker:innen um die Sängerin. Darunter sind etwa Billy Corgan von The Smashing Pumpkins, Ex-R.E.M.-Sänger Michael Stipe und auch das kanadische Duo Tegan & Sara.

Seht hier Pink und Brandi Carlile mit „Nothing Compares 2 U“ live: