Future veröffentlicht Tracklist von I NEVER LIKED YOU

Der US-Amerikaner Future am 10. August 2019 live in Anaheim

Nachdem der US-Rapper Future gerade sein Album I NEVER LIKED YOU für den 29. April angekündigt hat, liefert er nun die Tracklist nach. Es wird insgesamt 16 Songs geben, auf denen acht Features vertreten sein werden. Die prominentesten von ihnen dürften wohl Kanye West („Keep it Burnin“) und Drake („I’m on one“ und „Wait for u“) sein.

Hier die komplette Tracklist:

712PM

I’m Dat N****

Keep It Burnin feat. Kanye West

For a Nut feat. Gunna and Young Thug

Puffin on Zooties

Gold Stacks

Wait For U” feat. Drake and Tems

Love You Better

Massaging Me

Chickens feat. EST Gee

We Jus Wanna Get High

Voodoo feat. Kodak Black

Holy Ghost

The Way Things Going

I’m On One feat. Drake

Back to the Basics

Future hat aus dem Album bisher nur die Single „Worst day“ mitsamt Musikvideo veröffentlicht. Dem amerikanischen Männermagazin „GQ“ erzählte Future, worum es auf I NEVER LIKED YOU thematisch gehen wird: „Ich möchte meinen Lifestyle mit der Welt teilen, ich möchte meinen Schmerz mit der Welt teilen. Ich möchte meine persönlichen Tiefpunkte und Highlights mit dem Universum teilen.“ Futures zurückliegende Album HIGH OF LIFE erschien 2020 und kam bei Fans und Kritiker*innen gut an.