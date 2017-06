„Game of Thrones“: Die letzte Staffel könnte deutlich später starten als bisher geplant

Die siebte und somit vorletzte Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“ startet am 26. Juli 2017. Und damit einige Monate später als üblich, denn normalerweise werden die neuesten Episoden immer im März oder April veröffentlicht. Grund für die Verzögerung ist der gestiegene Produktionsaufwand der Serie sowie die Tatsache, dass „Game of Thrones“ seine eigene (noch unvollendete) Buchvorlage schon längst überholt hat. Es wird also immer schwieriger, neue Episoden zu schreiben.

Für die achte und finale Staffel der Serie benötigen die Produzenten wahrscheinlich sogar noch mehr Zeit, was eine noch deutlich spätere Ausstrahlung bedeuten würde. Casey Bloys, HBO-Programmchef, äußerte sich vor einigen Tagen wie folgt zur finalen Staffel:

„Sie (die Produzenten) müssen die Episoden schreiben und dann den Produktions-Plan ausarbeiten. Wir haben eine bessere Vorstellung davon, wenn sie mit dem Schreiben weiter vorangekommen sind“

Er erklärte weiterhin, dass sich die Dreharbeiten durch die komplizierter werdende Produktion dermaßen verschieben könnten, dass die finale Staffel der Serie erst Ende 2018 oder im schlimmsten Fall erst zu Beginn 2019 ausgestrahlt werden könnte. Die letzte Staffel von „Game of Thrones“ wird zudem nur sechs Episoden haben, eine weniger als die kommende siebte Staffel. Üblicherweise bestand eine Season der Serie immer aus ganzen 10 Episoden.