Nick Cave geht auf Solo-Tour – deutsche Fans schauen in die Röhre

Der Sänger spielt Konzerte in Griechenland und Island. Mit dabei ist ein Radiohead-Virtuose.

Wie am Montag (8. April) auf X (Twitter) angekündigt, wird Nick Cave im Sommer einige Konzerte in Europa spielen. Darüber freuen können sich allerdings nur Fans aus Griechenland, Finnland, Serbien und Island. Denn andere Gigs sind für Juni und Juli erstmal nicht angesetzt. Allerdings kommt der Australier im Herbst mit seinen Bad Seeds erneut nach Europa.

Nick Cave wird von Radiohead-Gitarrist begleitet

Wie Cave mit einem Tourposter ankündigt, wir ihn Colin Greenwood, der Bassist von Radiohead, bei seinen Europa-Solo-Auftritten begleiten. Damit dürfte die Pause von Radiohead also noch weitergehen. Ende 2023 wurden die Gerüchte angeheizt, bald könnte ein neues Album kommen. Immerhin ist eine Trennung in weiter Ferne. So verriet Schlagzeuger Philip Selway unlängst: „Es gibt einfach etwas Besonderes an unserer Beziehung, dieser kreativen und persönlichen Beziehung, das man sonst nirgendwo bekommen kann.“

Nick Cave & The Bad Seeds auf Deutschland-Tour 2024

Wie bereits berichtet, kommt Nick Cave mit seiner Band im Herbst nach Deutschland. MUSIKEXPRESS präsentiert die Tour zum neuen Album. Am 30. August wird mit WILD GOD die 18. Platte Caves erscheinen. Er sagt: „Ich hoffe, das Album hat auf die Hörerschaft die gleiche Wirkung wie auf mich. Es dringt aus den Lautsprechern und reißt mich mit. Es ist ein kompliziertes Album, aber es ist auch zutiefst und mit Freude ansteckend.“

