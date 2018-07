Gefeuerter „Guardians of the Galaxy“-Regisseur: Fans wollen James Gunn zurück

Zwar sind die Tweets von Regisseur James Gunn, 51, schon Jahre her, doch als geschmacklos muss man sie immer wieder einordnen: Gunn machte sich auf Twitter über Vergewaltigung, Pädophilie und sexuelle Übergriffe lustig, schrieb kurze Gags zu diesen Themen. Als der Regisseur nun von einigen Usern 10 Jahre später mit seinen Ausfällen öffentlichkeitswirksam konfrontiert wurde, zog sein aktueller Arbeitgeber die Reißleine: James Gunn wurde am Freitag gefeuert.

Gunn ist als Regisseur Teil des Marvel Cinematic Universe. Mit seine Filmen „Guardians of the Galaxy“ (2014) und dem Nachfolger (2017) trug er maßgeblich zum Erfolg der gesamten Filmreihe bei, aktuell arbeitet er an der Vorproduktion und dem Drehbuch zum Finale der Weltraum-Trilogie. Doch aus seinem dritten Film für Marvel und Disney wird nichts, Gunn wird nicht mehr auf dem Regiestuhl sitzen.

Via Statement und Twitter akzeptierte Gunn die Entscheidung des Studios auf Twitter. Er betont allerdings auch, dass er sich als Person weiterentwickelt habe und selbst mit Missfallen auf einige seiner damaligen Sprüche zurückblickt, verleugnen will er seine Vergangenheit nicht. Nach der Auflösung des Vertrags für „Guardians of the Galaxy Vol. 3“, der 2020 ins Kino kommen soll, sprang einer der Darsteller der Reihe Gunn zur Seite. Dave Bautista, der in den Filmen von Gunn und zuletzt in „Avengers: Infinity War“ Drax spielt, ist laut einem Tweet „NOT OKAY“ mit der Entscheidung des Studios. Michael Rooker, ebenfalls Teil des Ensembles, nannte die Ereignisse der letzten Tagen „Bullshit“ und verabschiedete sich von Twitter, während Gunns Hauptdarsteller Chris Pratt (derzeit auch in „Jurassic World 2“ zu sehen) die Bibel zitierte und zu guter Kommunikation und wenig Wut auf allen Seiten riet.

I will have more to say but for right now all I will say is this..@JamesGunn is one of the most loving,caring,good natured people I have ever met. He’s gentle and kind and cares deeply for people and animals. He’s made mistakes. We all have. Im NOT ok with what’s happening to him

— Dave Bautista (@DaveBautista) July 21, 2018