Green Day veröffentlichen Greatest-Hits-Album inklusive neuer Songs

Unter dem Titel GOD’S FAVORITE BAND veröffentlichen Green Day am 17. November 2017 ein Greatest-Hits-Album. Die Band veröffentlichte bereits 2002 das Best-Of-Album INTERNATIONAL SUPERHITS. In den letzten 15 Jahren kamen weitere sechs Alben dazu, darunter ihr aktuelles Album REVOLUTION RADIO, das 2016 erschien.

Einer Pressemitteilung zufolge wird das Album zwanzig der größten Songs der Band – von 1986 bis heute – beinhalten, sowie das neue Lied „Back In The USA” und das Duett „Ordinary World“ mit Country-Superstar Miranda Lambert. Die Inspiration für den Namen des Albums bekam die Band, als sie am 22. März in der Late Night Show von Stephen Colbert von Gott angekündigt wurden, der zugab, dass Green Day seine Lieblingsband sei.

@GreenDay sind "God’s Favourite Band": Am 17.11. kommt ein Greatest-Hits-Album plus 2 neuen Songs! https://t.co/wUzQB7PWnZ pic.twitter.com/JvntUwdAvo — Warner Music Germany (@warnermusicde) October 13, 2017

Hier ist die Tracklist von „GOD’S FAVORITE BAND”:

1. 2000 Light Years Away

2. Longview

3. Welcome To Paradise

4. Basket Case

5. When I Come Around

6. She

7. Brain Stew

8. Hitchin’ a Ride

9. Good Riddance (Time of Your Life)

10. Minority

11. Warning

12. American Idiot

13. Boulevard of Broken Dreams

14. Holiday

15. Wake Me Up When September Ends

16. Know Your Enemy

17. 21 Guns

18. Oh Love

19. Bang Bang

20. Still Breathing

21. Ordinary World (feat Miranda Lambert)

22. Back In The USA