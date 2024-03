Rock am Ring und Rock im Park: Tagesticket-Vorverkauf startet

Ab Donnerstag, den 28. März, gibt es die Tagestickets in der ersten Preisstufe zu kaufen.

Wer nicht das ganze Festivalwochenende Zeit hat oder nur bestimmte Acts sehen möchte, kann sich auf Donnerstag freuen. Die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park gehen in die nächste Phase und starten am 28. März den Vorverkauf ihrer Tagestickets.

Termine und Preise

Vom 07. bis 09. Juni finden die beiden Open-Air-Events in der Eifel und in Nürnberg erneut statt und wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es auch dieses Mal wieder Karten für Tagesbesucher:innen. Die Tickets werden ab Donnerstag, den 28. März, um 12 Uhr verfügbar sein und in der ersten Preisstufe 109 Euro kosten.

Die Preisstufe der Wochenendtickets wurde erst kürzlich erhöht und aktuell zahlt man für Rock am Ring 249 Euro und für Rock im Park (inklusive Camping/ Parken) 299 Euro. Tickets sind unter rock-am-ring.com und rock-im-park.com erhältlich.

Was euch erwartet

Als die Headliner der diesjährigen Zwillingsfestivals wurden bereits Green Day, Die Ärzte und Måneskin angekündigt. Außerdem sind unter anderem Avenged Sevenfold, Billy Talent, Broilers, Kraftklub, Parkway Drive und Queens Of The Stone Age dabei.