Pulp spielen live unveröffentlichten Song – seht hier das Video

Cocker schrieb „Hymn Of The North“ 2019 für das Theaterstück „Light Falls“ – jetzt spielten es Pulp erstmalig live.

Pulp haben einen bisher unveröffentlichten Song während eines Konzerts gespielt. Dabei handelt es sich um „Hymn Of The North“, das auf keinem Album der britischen Band zu finden ist. Sänger Jarvis Cocker hielt es für angebracht, das Stück passend beim Auftritt am Samstag (15. Juli) in seiner Geburtsstadt Sheffield zu performen.

Bei „Hymn Of The North“ handelt es sich um ein Lied, welches Cocker für das Theaterstück „Light Falls“ schrieb. Das Drama „Light Falls“ stammt aus der Feder des Autors Stephen Simons aus Manchester und handelt von verschiedenen Menschen, die im Norden Englands leben. Cockers musikalischer Beitrag dazu entstand bereits 2019, jedoch in einer etwas abgewandelten Form.

Während ihres Auftritts im nordenglischen Sheffield kündigte Cocker „Hymn Of The North“ als bisher noch nie live gehörten Song an. Mit den Worten „Wir sind hier im Norden, also dachten wir, ihr solltet ihn zuerst hören, okay?“ überraschte der Brite seine Fans. Zudem hielten Pulp eine weitere Überraschung bei dieser Show bereit: Das frühere Mitglied Richard Hawley kam auf die Bühne, um mit seinen alten Kollegen live zu spielen.

Der Gig fand im Rahmen von Pulps großer Reunion-Tour statt. Zunächst sind die Britpop-Legenden nur in Großbritannien unterwegs, Termine für Deutschland wurden bisher nicht angekündigt. Hinweise auf ein neues Studioalbum von Pulp gibt es ebenfalls nicht. Weiteres neues Material von Jarvis Cocker und Richard Hawley ist aber auf dem Soundtrack zu Wes Andersons neuen Film „Asteroid City“ zu hören.

Seht hier die Live-Performance von Pulps „Hymn Of The North“: