Grimes bei der ”H&M x ERDEM Runway Show & Party” in Los Angeles am 18. Oktober 2017.

Von Grimes alias Claire Boucher (oder müssen wir sie jetzt schon c. nennen?) hörte man in letzter Zeit beinahe ausschließlich in Zusammenhang mit ihrem Freund Elon Musk. Jetzt kann auch endlich mal wieder solo über Grimes berichtet werden – oder vielleicht auch nicht, denn auf Grimes neuester Single kann man die geistige Anwesenheit von Tesla-Co-Gründer und CEO Musk fast spüren.

Grimes neue Single heißt „We Appreciate Power” und ist laut eines Presseaussands aus der Sicht einer „Pro – A.I. Girl Group Propaganda-Maschine” geschrieben, die „Song, Tanz, Sex und Mode nutzt, um guten Willen für künstliche Intelligenz zu versprühen”. Die künstliche Intelligenz werde übrigens kommen, ob man wolle oder nicht.

„Einfach, indem du dieses Lied hörst, werden die zukünftigen General AI Overlords sehen, dass du ihre Botschaft unterstützt hast und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie deine Nachkommen löschen”, lässt Grimes dazu verlautbaren.

Zu „We Appreciate Power” soll Grimes von der nordkoreanischen Girl-Band Moranbong inspiriert worden sein. Die Band wurde durch Kim Jong-un benannt und auch von ihm „erfunden”: Angeblich hat der Diktator Nordkoreas Einfluss auf alle musikalischen Elemente, das generelle Arrangement und die Instrumentation, sowie auf die Spielweise und Darstellung. Moranbong ist (zwangsweise, könnte man sagen) sehr populär in Nordkorea und kann daher auch als „Propaganda-Maschine” verstanden werden.

Der Song von Grimes wurde von ihr selbst geschrieben und produziert. Die Synthpop-Künstlerin HANA arbeitete ebenfalls an dem Track mit. Die beiden Musikerinnen spielten bereits 2015 als gemeinsamer Vor-Act für die „Endless Summer Tour” von Lana Del Rey zusammen.

Grimes aktuelles Album heißt ART ANGELS und erschien 2015. ME-Rezensent Daniel-C. Schmidt verlieh der Platte damals viereinhalb Sterne und fand anerkennende Worte:

„Sie hat sich Zeit gelassen, groß auszuholen, hat rumprobiert, Ideen teilweise wieder verworfen, zudem gelernt Gitarre und Geige zu spielen. Was ART ANGELS im Gegensatz zum Vorgänger noch viel offener, experimentierfreudiger und auch selbstbewusster klingen lässt.”

„We Appreciate Power” soll nun der Auftakt zu Album Nummer Fünf sein. Wann das neue Album kommt, ist aber noch nicht bekannt.

Das Artwork zur Single von Grimes: