Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben

Kürzlich war der Opernsänger, Entertainer und Autor noch in der TV-Sendung „Riverboat“ zu sehen.

Gunther Emmerlich ist unerwartet gestorben. Der als Opernsänger, Moderator, Autor und Entertainer bekannt gewordene Thüringer verstarb im Alter von 79 Jahren. Über die Todesursache ist aktuell noch nichts bekannt.

Noch am Sonntag, den 17. Dezember, trat Emmerlich in Lößnitz in Sachsen bei einem weihnachtlichen Konzert auf. Auch davor war er immer mal wieder als Sänger und Entertainer an verschiedener Stelle im Einsatz. So zum Beispiel vor einigen Tagen an der Friedrich-Schiller-Schule bei einem Weihnachtsgig und auch als Gast bei der MDR-Talkshow „Riverboat“.

Das am 18. September 1944 in Eisenberg geborene Rundumtalent war eine Prominenz in der deutschen Fernsehlandschaft, gerade weil er sich als Talkmaster, der singend durch eine Sendung führt, einen Namen machte. Zu seinen Formaten gehörte „Ein Kessel Buntes“ sowie „Die Showkolade“. Zudem trat der studierte Opernsänger auch 20 Jahre lang an der Semperoper auf. Aber auch in einer Fernsehserie wie „In aller Freundschaft“ zeigte er sich gerne als Schauspieler.

Im Jahr 1990 überreichte man Gunther Emmerlich einen Bambi, weiterhin wurde er 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, da er sich nicht zuletzt auch als Botschafter für die Carreras-Leukämie-Stiftung einsetzte. 2019 erhielt er die Goldene Henne für sein Lebenswerk.

Er hinterlässt eine Tochter, Karoline Simang. Bis zu seinem Tod lebte er in Dresden und wurde 2000 auch zu einem der „100 Dresdner des 20. Jahrhunderts“ gewählt.