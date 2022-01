„Herr der Ringe“: Pete Smith ist tot

Pete Smith, hier im Jahr 2006 bei einer Party der „Air New Zealand Screen Awards“ in Auckland

Pete Smith ist tot. Der aus „Herr der Ringe“ bekannte Schauspieler starb am 29. Januar 2022 im Alter von 63 Jahren in Kaitaia, Neuseeland. Smith Sohn Poumau Papali’i-Smith bestätigte dem neuseeländischen Magazin „Stuff“, dass sein Vater an einer Nierenerkrankung und an Demenz gelitten habe.

Peter Bruce Smith wurde am 7. August 1958 als Nachfahre der Māori geboren. Er spielte in mindestens 17 Filmen und 22 Fernsehserien mit und präsentierte diverse Dokuformate. Seine bekannteste Rolle spielte er neben den Filmen „The Quiet Earth“ und „Das Piano“ in „The Lord of the Rings: The Return of the King“ – als Ork. Für seine Rolle in der Dramaserie „The Market“ (2005) gewann er bei den neuseeländischen Screen Awards 2006 einen Preis als bester Nebendarsteller.

Smith hinterlässt eine Frau und sechs Kinder.