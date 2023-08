Der US-Rapper ist nun der neue Besitzer einer seltenen „Magic: The Gathering“-Spielkarte.

Post Malone ist jetzt der glückliche neue Besitzer einer seltenen „Herr der Ringe“-Sammelkarte des Kartenspiels „Magic: The Gathering“. Diese soll einen Wert von zwei Millionen Euro haben. Wie viel Post Malone für die Karte zahlen musste, ist allerdings nicht bekannt – der Preis könnte noch deutlich über dem eigentlichen Wert liegen.

Post Malone ist neuer Besitzer einer seltenen Sammelkarte

Bei dem seltenen Sammlerstück handelt es sich um eine Spielkarte des Herstellers „Magic: The Gathering“. Dieser hat in der Vergangenheit eine Zusammenarbeit mit „Herr der Ringe“ gestartet und ein gemeinsames Kartenspiel auf den Markt gebracht. Bei dem seltensten Exemplar handelte es sich um die Ring-Karte, die es weltweit nur einmal gibt. Der ursprüngliche Besitzer der Karte war der Kanadier Book Trafton, der die Karte Anfang Juli fand. Nun teilte er via Twitter mit, dass er diese an Post Malone verkauft hat.

„Das ist mein wahr gewordener Traum. Post Malone zu treffen und ihm die Ring-Karte zu verkaufen, ist ein Moment wie aus einem Märchen. (Post Malone, Wizards of the Coast) Ihr habt mein Leben verändert. Solche Dinge passieren Leuten wie mir nicht. Ich bin für immer dankbar.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bevor sich Trafton für den US-Rapper als neuen Besitzer der Karte entschied, hätte er sich mehrere Angebote eingeholt. Dabei soll ihm ein Käufer aus Spanien zwei Millionen Euro für die Ring-Karte angeboten haben. Ob Post Malone noch mehr drauf gelegt hat? Darüber schweigt der Künstler bisher.