Die neue Avatar-Show von Kiss: Was wir bisher darüber wissen

Kiss machen sich unsterblich – als Avatare sollen sie künftig die Welt bereisen.

Bei der finalen Show von Kiss am 02. Dezember im Madison Square Garden in New York gab es eine Überraschung für die Fans: Für die Zugabe verließen die Musiker die Bühne und überließen es ihren Avataren, die Show zu beenden. Damit kündigten Kiss an, dass es auch nach dem Live-Ende der Künstler mit der Band weitergehen wird. Demnach sind spektakuläre Hologramm-Konzerte in Planung.

Wie funktioniert die Hologramm-Show von Kiss?

Auf der Webseite der Band heißt es dazu: „Die Kiss-Avatare wurden von der Visual-Effects-Firma Industrial Light & Magic (ILM) mit ihrer fortschrittlichen Performance-Capture-Technologie erstellt, die jede Nuance der Gesichts- und Körperdarstellung der KISS-Bandmitglieder detailgetreu erfasst hat.“ In diesem Video ist zu sehen, wie es funktioniert – tatsächlich haben alle Bandmitglieder ihre Avatare selbst angelernt:

Wie die Hologramm-Show aussehen könnte, zeigten Kiss am 02. Dezember bei ihrer finalen Show im New Yorker Madison Square Garden:

Wo werden die Kiss-Avatare auftreten?

In einem Roundtable-Talk, der auf der Webseite von Kiss zu sehen ist, heißt es, dass Kiss mithilfe der Avatar-Technologie selbst an Orte reisen können, wo sie noch nie waren. Denkbar ist also, dass die Shows von Kiss weltweit stattfinden können – anders als bei ABBA-Avatare, die bisher ausschließlich in der ABBA Arena in London zu sehen sind.

Wann finden die Kiss-Shows mit Avataren statt?

Noch wurden keine konkreten Daten bekannt gegeben. Besucher der Kiss-Webseite können sich aber bereits einen Token abspeichern, mit dem man sich zukünftige exklusive Benefits sichern kann. Dazu könnte auch Pre-Access zum Ticket-Sale gehören.

Setlist

Da bisher wenige konkrete Informationen mitgeteilt wurden ist es denkbar, dass die Avatar-Show von Kiss noch nicht komplett fertiggestellt ist. Demnach ist auch noch nicht klar, welche Songs bei den Shows gespielt werden. Naheliegend ist aber, dass viele All-Time-Favourites zu hören sein werden – ähnlich wie bei der finalen Show in New York, bei der folgende Songs gespielt wurden: