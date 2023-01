Hitlergruß: The-1975-Sänger gerät in Kritik nach Live-Auftritt

Matty Healy von The 1975 sorgte bei einem Konzert seiner Band für ein großes Echo. Während der Performance zu ihrem Hit „Love It If We Made It“ marschierte er salutierend und hob zu der Zeile „Thank you, Kanye, very cool“ seinen ausgestreckten linken Arm, wie auf einem Video zu sehen ist, das über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde. Seine Fans fordern eine Stellungnahme.

Das Song-Zitat spielt kritisch auf Donald Trumps Reaktion auf Kanye Wests Unterstützung der Präsidentschaftskandidatur Trumps an. West gerät immer wieder durch antisemitische Äußerungen in die Schlagzeilen. Im Dezember 2022 leugnete er den Holocaust und betonte, Hitler zu mögen.

The 1975 haben sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Das britische Erfolgs-Quartett ist derzeit auf Tour, im Oktober 2022 erschien ihr Album BEING FUNNY IN A FOREIGN LANGUAGE.