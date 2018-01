Hört hier das verschollen geglaubte Rap-Album von Tom Hardy

Kurz nach der Jahrtausendwende begann die Schauspielkarriere von Tom Hardy. Erst war er in „Band of Brothers“ und „Star Trek: Nemesis“ zu sehen, später wurde er durch „The Dark Knight Rises“, „Bronson“, „Inception“ und „Mad Max: Fury Road“ zum Superstar. Im Herbst wird Tom Hardy als Superbösewicht „Venom“ unter der Regie von Ruben Fleischer zu sehen sein. Doch vor der Schauspielerei plante Hardy eigentlich eine andere Karriere.

Unter dem Künstlernamen Tommy No 1 hat der Brite 1999 das Rap-Mixtape „Falling on Your Arse in 1999“ aufgenommen. Vor einigen Jahren hat er in einem Interview von seiner abgebrochenen Karriere als Rapper gesprochen, die Musik selbst gab es bisher aber nicht zu hören, Fans suchten seitdem vergeblich im Netz danach.

Nun hat Regisseur Edward Tracy das Mixtape ins Internet gestellt, Tracy hat damals die Beats für das Mixtape produziert. Die insgesamt 18 Tracks könnt Ihr Euch direkt hier anhören. Ist gar nicht mal schlecht: